Nur noch wenige Tage, dann können alleine im Bezirk Tulln bis zu 78.884 Wahlberechtigte entscheiden, welche politischen Vertreter in den Nationalrat einziehen sollen.

Grüne Gemeinderätin Liane Marecsek und Stadtrat Rainer Patzl, Tullner Kandidaten der Grünen, verteilten am Bahnhof Tullnerfeld Kipferl und Salzstangerl an die Pendler.

Die wahlwerbenden Parteien nutzten die letzten Tage und Wochen intensiv, um für ihre vorrangigen Anliegen zu werben. Die im Bezirk dominante ÖVP organisierte beispielsweise in Zwentendorf ein „Wir für Kurz“-Café. Thema dort war unter anderem die Steuerreform mit dem erhöhten Pensionistenabsetzbetrag.

ÖVP In Zwentendorf veranstaltete der Seniorenbund ein „Wir für Kurz“-Café. Im Bild: Nationalrat Johann Höfinger, Gemeindeparteiobmann Michael Grubmüller und Seniorenbundobmann Josef Baumgartner mit den Vorstandsmitgliedern des Seniorenbundes Zwentendorf.

„Davon profitieren rund 15.700 Pensionisten im Bezirk, denen dadurch um bis zu 200 Euro mehr pro Jahr übrig bleibt“, betont Nationalrat und Wahlkreisspitzenkandidat Johann Höfinger. Wahlwerbend gesichtet wurde auch Europa-Parlamentarierin Karoline Edt-stadler, und zwar beim Bezirksmusikfest mit Marschwertung am Messegelände in Tulln.

FPÖ FPÖ-Wahlkreisspitzenkandidat Christian Hafenecker (3.v.r.) mit Bundesrat Andreas Spanring (l.), Bezirksobmann Andreas Bors (r.) und weiteren Funktionären beim Bürgerstammtisch im Marienhof in Unterkirchbach.

Nicht fehlen dürfen im Wahlkampf natürlich die klassischen Verteilaktionen, so waren SPÖ-Vertreter angeführt von Bundesrätin Doris Hahn in der Bezirkshauptstadt im Einsatz. Pendler-Aktionen starteten in den letzten Tagen u.a. die FPÖ mit Landesspitzenkandidat Herbert Kickl oder die Grünen mit den beiden Tullner Kandidaten Liane Marecsek und Rainer Patzl.

FPÖ Bei der Pendleraktion der FPÖ am Egon-Schiele-Bahnhof in Tulln: die Gemeinderäte Walter Högl und Markus Kolar, Bundesrat Andreas Spanring, Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel, Gemeinderätin Kerstin Stoiber, Landesspitzenkandidat Herbert Kickl, Michael Hacaturoglu, Generalsekretär Christian Hafenecker, Bezirksobmann Andreas Bors und Gemeinderat David Otzlberger.

NEOS-Landesspitzenkandidat Niki Scherak wiederum stattete dem Familienunternehmen Berger Schinken in Sieghartskirchen einen Besuch ab.

NEOS NEOS-Spitzenkandidat Niki Scherak besuchte Berger Schinken in Sieghartskirchen (im Bild mit Rudolf Berger).

Im Gespräch mit Rudolf Berger betonte er die Notwendigkeit einer echten Steuerrevolution: „Nur wenn wir der Umweltverschmutzung einen Preis geben und gleichzeitig den Faktor Arbeit massiv entlasten, können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen.“