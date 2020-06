Ganz selbstverständlich drehen wir den Wasserhahn auf, wenn uns der Durst plagt oder wir Hände waschen wollen. Kaum einer macht sich Gedanken, wo das kostbare Nass herkommt.

Antike Aquädukte als Zeugen eines ausgeklügelten Versorgungssystems zeigen uns noch heute, welche Bedeutung man bereits im Alten Rom dem Wasser zugewiesen hat. Im heutigen Niederösterreich ist die EVN Wasser als 100%-ige Tochtergesellschaft der EVN für den Bereich der Trinkwasserversorgung zuständig und unterscheidet dabei zwischen voll- und teilversorgt. Im Bezirk wird ein gutes Dutzend Gemeinden (darunter Atzenbrugg, Königstetten, Sieghartskirchen und St. Andrä-Wördern) vollständig mit Trinkwasser versorgt.

Seit längerer Zeit liegen die Niederschlagsmengen weit unter dem Durchschnitt. Die letzen Niederschläge konnten der herrschenden Trockenheit „nur die Spitze nehmen“, wie EVN Pressesprecher Stefan Zach weiß, „um wieder aufzuholen, müsste es sechs bis acht Wochen durchgehend und gleichmäßig regnen.“

Eng könnte es dann werden, wenn mit Einsetzen sommerlicher Temperaturen die zahlreichen Pools im Lande befüllt werden. Zach: „Dabei liegt es nicht an der verfügbaren Menge. Probleme treten dann auf, wenn es alle gleichzeitig machen.“

Das Tullnerfeld kann sich im Gegensatz zu anderen Regionen des Landes glücklich schätzen, über reichliche Vorräte zu verfügen. Die Stadtgemeinde Tulln arbeitet in der Trinkwasserversorgung seit Jahrzehnten vor. So ist seit Dezember 2017 der neue, 5 Mio. Liter fassende Tiefbehälter beim Wasserwerk 1 in der Staasdorfer Straße in Betrieb. Gemeinsam mit den drei weiteren Behältern sind nun jederzeit insgesamt 7,5 Mio. Liter Trinkwasser verfügbar. Somit ist stets mehr Trinkwasser vorrätig, als der maximale Tagesbedarf des gesamten Stadtgebietes.

Das größte Projekt der Stadtgemeinde rund um das Thema Wasser ist aktuell die Versorgungsleitung für Tulbing: Dank einer interkommunalen Zusammenarbeit wird das hochqualitative Tullner Trinkwasser ab 2021 auch in das Tulbinger Wasserleitungsnetz eingespeist.

Tulln wird Trinkwasser mit null Härtegraden (Osmosewasser) über eine Leitung nach Tulbing pumpen, das dort dem Tulbinger Wasser beigemischt wird. Dadurch werden Härte und Nitratgehalt gesenkt. Die Kosten für die Errichtung der Versorgungsleitung teilen sich die Gemeinden. Zudem startet die Stadtgemeinde Tulln demnächst mit dem Bau einer zusätzlichen Naturfilteranlage (Kosten 700.000 Euro) und in Tulbing werden ein neuer Wasserbehälter, sowie eine Anlage zur Vermischung des Tullner Osmosewasser mit dem Wasser aus Tulbing errichtet. Sämtliche Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Mit einem international anerkannten Qualitätssicherungsprogramm (WSP) ist gesichert, dass beiden Gemeinden ein „Lebensmittel“ bester Qualität geliefert wird.

Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Beide Gemeinden profitieren: Tulbing durch eine gesicherte Wasserversorgung bester Qualität, Tulln mit dem Verkauf eines Teiles des hier geförderten Wassers.“