Auch privat legen die Gastronomen Wert auf gutes Essen und vor allem auf Tradition. Bei Toni Mörwald kommen traditionelle Gerichte auf den Tisch: „In unserer Familie wird seit 30 Jahren Weihnachten klassisch gefeiert. Mittags gibt es gebackenen Fisch mit Erdäpfelsalat, vor der Bescherung einen Braten.“ Am Christtag nach dem gemeinsamen Kirchgang wird bei Opa Anton Mörwald Kalbsbraten gespeist und abends kommt das traditionelle gefüllte Brathendl auf den Tisch. Dazu bringt Tonis Schwester Andrea Schäffer neben ihrer Familie auch ihre selbst gemachte Weihnachtsbäckerei mit. Auch Bruder Erhard Mörwald mit seiner Familie ist beim Christtagsessen mit dabei.

Und zum Abschluss ist Bauernschnapsen angesagt.

Gekocht wird zu den Weihnachtsfeiertagen bei Toni Mörwald gemeinsam. Gattin Eva und die drei Töchter greifen dem Kochkünstler unter die Arme. „Traditionen muss man eben beibehalten“, ist Starkoch Toni Mörwald überzeugt.

Im Gasthaus „Die Kleine Post“ spickt Christoph Hauck gerade den Wildschweinbraten: „Alles aus der Region und ganz frisch“. In der Küche ist es ruhig, die vorweihnachtliche Hektik ist draußen geblieben. Obwohl viel zu tun ist. Elisabeth Hauck zählt kurz in Gedanken zusammen: „So um die 20 Weihnachtsfeiern werden es heuer wohl gewesen sein, die wir mit unseren Spezialitäten bekocht haben.“ Sie freut sich, dass die Feiern im Familienbetrieb stattfinden und Catering gebucht werden.

Tipp der Gastronomen: Einfache Gerichte

Die hohe Anzahl führt Hauck unter anderem auf die geringe Anzahl der Gastronomiebetriebe und weniger Personal zurück. In der Vorweihnachtszeit kommen mehr Gäste ins Gasthaus, sei es durch Weihnachtsfeiern oder auch das gemeinsame Plaudern vor den Feiertagen. Auch Anfragen für Caterings am 24. Dezember für private Weihnachtsfeiern werden an den Familienbetrieb gerichtet. Am Heiligen Abend treffen die Wirtsleute gemeinsam die Vorbereitungen für das Festessen. Es gibt vorzugsweise Filet Wellington oder Lachs Wellington. „Es soll einfach zuzubereiten sein, damit wir mit der Familie feiern können“, so Elisabeth Hauck. Ihr Tipp für ein gelungenes und feierliches Weihnachtsessen: „Fisch in Salzkruste zum Beispiel oder ein Truthahn. Es schmeckt und ist einfach in der Zubereitung. Es gibt nichts Schlimmeres, als Stress beim Vorbereiten und Kochen.“

Dass in der Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn mit saisonalen und regionalen Zutaten köstliche Gerichte zubereitet werden und laufend an nachhaltigen Projekten gearbeitet wird, ist hinlänglich bekannt.

Der Nachhaltigkeitsgedanke wird bei den Flohs auch zu Weihnachten gelebt.

Gemeinsam mit den Kindern wird gebratener Bio-Saibling mit Erdäpfel und Gemüse zubereitet. Die Kinder Luisa Viola und Josef Ignaz sind mit großer Begeisterung beim Kochen mit dabei. „Durch diesen direkten Bezug zu den Lebensmitteln sind unsere Kinder Liebhaber von Fischgerichten, stets mit vielfältigem Gemüse zubereitet“, erklärte Josef Floh.

Der Haubenkoch gab auch Tipps für ein gelungenes Weihnachtsessen: „Grundsätzlich sollte man bei der Zubereitung bzw. Vorbereitung der Speisen für die Weihnachtsfeiertage darauf achten, nicht zu komplizierte Gerichte und Rezepte zu verwenden, damit auch ausreichend Zeit für Gespräche mit Verwandten und Freunden vorhanden ist“, empfiehlt er. Auch wird meist zuviel aufgetischt, sodass es ratsam ist eher kleinere Portionen zuzubereiten. Süsses und Kekse sind normalerweise in ausreichender Quantität vorhanden. „Wichtig ist auch, dass zu den Weihnachtsfeiertagen, im ökologischen Sinn auch nicht zuviel eingekauft, verschwendet und weggeworfen wird.“