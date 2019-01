Ethik- oder Religionsunterricht? Diese Frage stellt sich in der Musikmittelschule derzeit nicht. Für diese Schulstufen ist der Schulversuch Ethikunterricht (noch) nicht vorgesehen. „Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Kinder, die sich vom Religionsunterricht abmelden, zum Ethikunterricht verpflichtet werden sollen“, so Direktor Peter Höckner. Es hätten sich bisher jedoch nur wenige Schüler vom Gegenstand Religion abgemeldet.

Bürgermeister und Direktor der HAK/HAS Tulln Peter Eisenschenk hat den Ethikunterricht bereits vor mehreren Jahren an seiner Bildungsanstalt eingeführt. „Es ist wichtig, dass sich junge Menschen, egal ob jetzt im Religions- oder Ethikunterricht, mit grundlegenden Werten und der Bedeutung sozialer Kompetenz auseinandersetzen“, betont Eisenschenk.

Neben der HAK/HAS bietet auch das Tullner BG/BRG bereits Ethik als Unterrichtsfach an. Direktorin Irene Schlager begrüßt die nun in Gang gekommene Diskussion. „Bei uns hat sich der Ethikunterricht bestens bewährt“, berichtet die Schulleiterin. Da zahlreiche Schüler konfessionell nicht gebunden seien, wäre es für diese umso wichtiger, sich intensiv mit Themen, Fragen und Werten der heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Rahmen des Unterrichtes könnten so auch brandaktuelle Themen aufgearbeitet werden.

Schlager: „Es wäre wünschenswert, den Ethikunterricht auch in der Unterstufe einzuführen, um speziell jenen Schülern, die nicht an einen Glauben gebunden sind, die Möglichkeit zu geben, sich mit Themen über Ethik und Moral auseinanderzusetzen.“

Während derzeit eine weitere Pädagogin derzeit in Ausbildung steht, unterrichtet Martha Vogl seit über acht Jahren Ethik am Tullner Gymnasium. Die Theologin und Sozialarbeiterin hat in dieser Zeit ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. „Ich finde besonders gut, dass bei uns zwischen Religions- und Ethikunterricht keine Konkurrenz herrscht.“ Dafür sorgt ein ausgeklügelter Stundenplan, der die zwei Fächer parallel ansetzt.

Die Inhalte beider Gegenstände unterscheiden sich nicht wesentlich.

Eigene Meinung bilden, entscheiden, handeln

Auch im Ethikunterricht sind die vier Weltreligionen Gegenstand der Wissensvermittlung, zudem kann man sich aber auch mit dem Umgang mit Aggression und Konfliktmanagement beschäftigen. „Während in anderen Fächern bei manchen Themen des Öfteren gestoppt werden muss, bietet der Ethikunterricht die Möglichkeit, sich weiter damit auseinanderzusetzen.“

Noch wird Ethik als Schulversuch, für den jedes Jahr wieder neu angesucht werden muss, geführt. Die jetzt von der Regierung geplante Fixierung im Schulsystem hält Vogl für „absolut notwendig“.

Bei der Ausbildung seien Änderungen vonnöten. „Für Ethik als Lehrfach gibt es bis jetzt keine eigene Ausbildung. Dafür sollte man ein Studium einrichten“, wünscht sich Martha Vogl. Ihr Ziel: die Jugendlichen zu mündigen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Vogl: „Sie sollen lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, dann zu entscheiden und schließlich zu handeln.“