Mario Bauer begeisterte sich bereits als Kind für Holz. Der Werkstoff bestimmte die Wahl seiner Ausbildung, mit der er sich nach einigen Stationen als Angestellter vor einiger Zeit selbstständig machte. In seiner Tischlerei fertigt er Möbel, gestaltet Räume, formt Ideen in Holz. Anfang März übersiedelte Mario Bauer seinen Ein-Mann-Betrieb nach Abstetten, in das malerische Haus an der Adresse St. Pöltner Straße 12. Schauraum, Werkstatt und Büro für seine Ideenwerkstatt „woodworking“ wurden renoviert und eingerichtet, können aber derzeit nicht voll genutzt werden.

„Ich bin Einzelunternehmer und durfte als Produzent weitermachen“, erklärt der Tischler. In seiner Werkstatt stellt er Aufträge fertig, Montagetermine wurden verschoben, kleinere Arbeiten können verschickt werden. Für ihn würde eine Lockerung der Situation bedeuten: „Ich könnte den Schauraum öffnen und den Kundenkontakt vertiefen. Die Leute halten sich zurück, Möbel sind derzeit an zweiter Stelle gereiht“. Auch die geplante Feier zur Eröffnung muss warten, „aber die wird gemacht, wenn man sich wieder frei bewegen darf“.

Die selbständige Bilanzbuchhalterin Roswitha Vizvary ist als Finanzprofi und Gründerin der „Kogler Speisekammer“ ein Begriff. Sie beschreibt sich selbst: „Die persönliche Freiheit und die Menschenrechte sind mir eine Herzensangelegenheit.“ Vizvary beschäftigt sich derzeit vor allem mit den Themen Förderungen und Kredite für ihre Kunden und beantwortet zahlreiche Anfragen, die von Unternehmern gestellt werden: „Mir geht es um die wirtschaftliche Problematik. Viele fallen bei den Förderungen durch. Was die Regierung anbietet, kann diese Betriebe nicht retten. Die Leute müssen ja auch von was leben.“

Zu den täglich veröffentlichten Zahlen der Coronakrise meint sie: „Ich erkenne absolut keine Epidemie. Das ist eine Überreaktion durch verfälschte Meldungen aus Italien und Spanien.“ Vizvary kümmert sich zurzeit in vielen Fällen kostenlos um die Anfragen und Anliegen, die an Sie gerichtet werden: „Was soll ich von einem Betrieb verlangen, der vor dem Aus steht?“ Dazu kommt auch ihre Form der Absicherung mit Lebensmitteln in der Kogler Speisekammer: „Jeder, der Nahrungsmittel braucht, kann hier welche bekommen oder tauschen. Alles ist vorhanden.“