Nervös und angespannt wirkt eine 25-Jährige beim Prozess am Landesgericht. Substitol nimmt sie als Suchtmittelersatz. Vorsätzliche Körperverletzung wird der Wienerin vorgeworfen, kurz vor Tulln soll sie die Zugbegleiterin verletzt haben.

Teilgeständig gibt sich die Frau vor Richterin Alexandra Glösl. „Ich habe nicht wirklich was gemacht, ich habe mich nur verteidigt“, sagt sie. Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Garnitur der Franz-Josefs-Bahn soll sie die Zugbegleiterin gestoßen und dadurch am Arm verletzt haben. „Sie hat mich zuerst angegriffen und beschimpft. Ich wollte nur einen Erlagschein haben, weil ich keine Zeit mehr hatte, eine Fahrkarte zu kaufen“, gibt die Angeklagte an.

25-Jährige zuckte im Zug vollkommen aus

Die Zugbegleiterin stellt den Vorfall anders dar. Eine falsche Adresse für den Erlagschein soll ihr die Wienerin angegeben haben. „Ich habe gemeint, sie soll in Tulln aussteigen“, erklärt sie. Daraufhin sei die Angeklagte vollkommen ausgezuckt und hätte sie aufs Tiefste beschimpft und gestoßen. Mit dem Ellbogen sei sie gegen einen Haltegriff geknallt. „Dadurch habe ich eine Nervenentzündung erlitten und musste Tabletten nehmen. Wissen Sie, ich bin eigentlich eine ruhige Person“, sagt die Zeugin. „Warum lügst du so falsch?“, schreit die Angeklagte wie wild daraufhin durch den Gerichtssaal.

Zusätzlich zu diesem Vorfall im Zug bei Tulln wird der Wienerin auch vorgeworfen, eine Ärztin in Krems angegriffen zu haben, weil sie kein Substitol von ihr bekommen hat. Eine Suchtmitteltherapie will die 25-Jährige nicht machen. „So weit bin ich psychisch noch nicht“, erklärt sie.

Die Richterin verhängt eine Strafe von zehn Monaten, drei davon unbedingt. Zwei einschlägige Vorstrafen kommen erschwerend hinzu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.