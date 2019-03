103.792 Menschen leben heute im Tullner Bezirk, 2002 waren es noch 89.090, das ist ein Zuwachs von 16 Prozent. Allein die Stadt Tulln wuchs im gleichen Zeitraum um 2.541 Einwohner. Regen Zuzug gibt es in allen Gemeinden, bis auf Großriedenthal, dort zählte man 2002 noch 973 Einwohner, heute sind es nur mehr 920. Die Nachfrage nach Grundstücken und Wohnungen im ländlichen Raum steigt. In vielen Gemeinden wird jedoch auf „Langsames Wachsen“ gesetzt.

NOEN, Peischl Peter Eisenschenk freut sich über diegerichtlicheBestätigung.

„Es ist eine Herausforderung, den Zuzug zu drosseln, damit Infrastruktur und Miteinander nicht leiden, und gleichzeitig Wohnraum besonders für jene Menschen zur Verfügung zu stellen, die hier groß geworden sind. Durch restriktive Umwidmungen und Kooperationen mit Wohnbauträgern versuchen wir, hier so gut wie möglich die Balance zu halten“, erklärte Bürgermeister Peter Eisenschenk.

„In ganz Österreich wird Tulln als Positiv-Beispiel für Zentrumsbelebung genannt.“

Tulln arbeitet seit Jahren mit großem Erfolg daran, den Ortskern als belebtes Zentrum zu erhalten. „In ganz Österreich wird Tulln als Positiv-Beispiel für Zentrumsbelebung genannt.“ Im Süden der Stadt verkaufte die Stadtgemeinde zuletzt Baugrundstücke zum Preis von rund 300 Euro pro m².

In Fels am Wagram kosten Baugründe z.B. 55 Euro, der Zuzug ist dort stark, das liegt an der Infrastruktur. Vor zwei Jahren wurde hier der Ortskern neu gestaltet. „Ich sehe das als Kernaufgabe, den Ortskern zu beleben. Besonders freut mich die Neu-Gestaltung eines alten Bauernhofes für Wohnungen“, so Bürgermeister Christian Bauer.

Aus einem alten Bauernhof entstanden Wohnungen, ich sehe es als Kernaufgabe, den Ortskern zu beleben. Christian Bauer, Bürgermeister

NOEN Christian Bauer, Wirtschafts-kammer.

Die Preise der Baugründe in St. Andrä-Wördern belaufen sich auf 280 bis 300 pro m . Die Mietpreise liegen bei neun bis elf Euro. Leider ist es hier nicht gelungen ein richtiges Ortszentrum zu schaffen: „Wir wollten den Ortskern beleben, bekamen jedoch einen negativen politischen Wind, der dies verhinderte“, so Bürgermeister Maximilian Titz.

Hingegen lässt Würmla mit einem neuen Projekt aufhorchen. „Mitten im Ortskern entsteht ein Nahversorger mit Post und Trafik“, weiß Bürgermeister Anton Priesching. Weiters machen neue Wohnungen, eine Ordination und eine Bank den Ortskern komplett.

Langsameres Wachstum verzeichnet auch Judenau-Baumgarten. „Wir wollen den dörflichen Charakter auf jeden Fall erhalten, für unseren Ortskern planen wir einen Nahversorger“, erklärte Bürgermeister Georg Hagl. Für Baugründe zahlt man dort rund 150 Euro pro m . Tendenz steigend.