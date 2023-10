„Kein Selbstbedienungsladen“: Mann aus Bezirk Tulln vor Gericht

Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, erklärte Richter Erhard Neubauer aus gegebenem Anlass einem 67-jährigen Pensionisten am Bezirksgericht noch einmal: Ein Hofladen ist kein Selbstbedienungsladen. Der Grund für dieses Gespräch waren zwei Diebstähle, die dem Mann aus dem Bezirk Tulln zur Last gelegt wurden. Am 1. und am 10. August soll er in einem Hofladen in Kammersdorf Waren mitgenommen haben, die er nicht bezahlte.

„Ich habe nur eine Zuspätbezahlung begangen“, rechtfertigte sich der Pensionist. Beim ersten Mal habe er nur sieben oder acht Euro dabei gehabt, die habe er auch in die Kassa geworfen. Beim zweiten Mal wollte das Geldpech des Mannes nicht enden. Diesmal habe er nur einen 200-Euro-Schein einstecken gehabt, der Warenwert betrug aber lediglich 138,35. Für den 67-Jährigen erschien es dann logisch, nach Laa an der Thaya zum Wechseln des Geldscheins zu fahren. Dort wartete jedoch schon die Polizei, da der Mann in Kammersdorf von Zeugen beobachtet worden war.

Nach Kammersdorf, weil es in Tulln keine Erdäpfel gibt

Auch am 1. August hatte ein Zeuge (82) eine seltsame Begegnung mit dem Beschuldigten, der diesem erzählte, er würde hierherfahren, weil es in Tulln keine Kartoffeln gäbe. Was Neubauer zu der Frage führte, was den 67-Jährigen tatsächlich zum Kammersdorfer Hofladen führte. Er sei eigentlich unterwegs zu einem Ausflug nach Tschechien gewesen, so die Begründung des Angeklagten. Dass das mit seiner restlichen Einlassung nicht ganz zusammenpasste, ließ der Richter dahingestellt.

Bis auf das Beharren, nur zu spät gezahlt zu haben, sah der Mann schon ein, dass er was falsch gemacht hatte. Deswegen bot Richter Neubauer ihm eine diversionelle Erledigung an. Diese - in Form einer Geldbuße von 600 Euro - akzeptierte der 67-Jährige. Mit diesem Ausgang der Verhandlung bleibt er weiterhin unbescholten. Der Hofladen hat sich mittlerweile per Videoüberwachung gegen weitere Diebstähle gewappnet.