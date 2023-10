Andreas Bors als FPÖ-Bezirksparteiobmann bestätigt

Beim Bezirksparteitag der FPÖ Tulln im Florahofsaal in Langenlebarn wurde Landtagsabgeordneter Andreas Bors mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen als Bezirksparteiobmann bestätigt. Als seine Stellvertreter werden in Zukunft Bundesrat Andreas Spanring, Gemeinderat Markus Hofbauer, Gemeinderätin Susanne Eistert und geschäftsführender Gemeinderat David Otzlberger fungieren.

Einer der ersten Gratulanten vor Ort war FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer: „Andreas Bors ist nicht nur eine starke Stimme für den Bezirk Tulln, sondern auch ein wichtiger Eckpfeiler in der Landespartei sowie im freiheitlichen Landtagsklub.“ Er betonte auch die Bedeutung einer starken Bezirkspartei für den politischen Erfolg auf Landes- und Bundesebene.

Gemeinsam mit einer Mannschaft blickt der wiedergewählte Bezirksobmann positiv in die Zukunft. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen und freue mich, unseren Bezirk gemeinsam mit meinem Team weiter aktiv mitgestalten zu können. Wir werden das Ohr weiterhin bei der Bevölkerung haben, um ihre Wünsche und Anregungen bestmöglich in unsere politische Arbeit integrieren zu können“, sagte Bors. Er gab auch die politischen Ziele für die Zukunft vor: „Wir müssen die ÖVP-Alleinherrschaft in den Gemeinden aufbrechen, damit sinnlose Maßnahmen, wie zum Beispiel die Umgestaltung des Tullner Nibelungenplatzes um über 5 Millionen Euro, zukünftig verhindert werden können.“