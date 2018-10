Am 19. Oktober feiert die Bezirkshauptmannschaft Tulln einen Tag der offenen Tür. Anlass ist das 150-jährige Bestehen der meisten Bezirksverwaltungsbehörden. Der Verwaltungsbezirk Tulln war allerdings damals noch auf die Bezirke Hernals, St. Pölten und Krems aufgeteilt. Erst 1891 wurde in Tulln eine eigene Bezirkshauptmannschaft geschaffen, die auch Klosterneuburg, Atzenbrugg und Kirchberg am Wagram einschloss.

Dass Tulln Bezirkshauptstadt wurde, war nicht nur der Nähe zur in der Monarchie sehr bedeutsamen „Kaiser Franz-Josephs Nordwestbahn“ - geschuldet, sondern auch einem Schachzug der Tullner Stadtgemeinde: dem Angebot den Amtssitz auf eigene Kosten zu errichten.

Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurde Klosterneuburg dem Bezirk Wien Umgebung zugeordnet, seit Jänner 2016 gehört dieser Teil erneut zum Verwaltungsbezirk Tulln.

Zahl der Mitarbeiter ist seit damals von 17 auf insgesamt 148 gewachsen

In einem kleinen Bürgerbüro mit zwanzig Bediensteten werden auch in Klosterneuburg weiterhin Kernaufgaben abgewickelt. Auch in der Wiener Innenstadt gibt es eine Außenstelle.

Die Umstellung auf die Betreuung beider Bezirke sei natürlich eine Herausforderung, gesteht Bezirkshauptmann Andreas Riemer, besonders im Hinblick auf die komplexen Anforderungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. „Bisher hat aber alles reibungslos funktioniert“, beteuert der Bezirkshauptmann. Die Digitalisierung voranzutreiben und den Papierakt abzuschaffen, um den Bürgern die Amtswege zu erleichtern, sei eines der Ziele der nächsten Zeit.

Im Vordergrund stehen jedoch Themen, die sich durch die stetige Bevölkerungszunahme und den damit verbundenen Aufgaben ergeben, erläutert Riemer. Besonderes Augenmerk würden dabei soziale Thematiken erfordern.

Mehr Einblicke gibt es am 19. Oktober von 9 bis 15 Uhr.