Im Falle des Falles: Blackout-Vorsorge im Bezirk Tulln

Die Thematik rund um einen flächendeckenden Stromausfall, der über längere Zeit andauert, ist allgegenwärtig. So machen sich immer mehr Menschen Sorgen, wie es denn wäre, wenn ein sogenannter Blackout wirklich eintreten würde.

Auch der Bezirk Tulln und seine Gemeinden haben sich in den letzten Jahren vermehrt mit diesem Thema auseinandergesetzt und Pläne ausgearbeitet. „Bei uns im Bezirk und in den Gemeinden habe ich ein hohes Problembewusstsein gemerkt“, unterstreicht Bezirkshauptmann Andreas Riemer.

So würde im Falle eines überregionalen Stromausfalls, der längere Zeit andauert, hier spricht man von mehr als zwölf Stunden, automatisch ein Personenkreis von ungefähr zehn Menschen in die Dienststelle der Bezirkshauptmannschaft kommen, um dort ein Notfallteam zu bilden. Dieser Kreis, der schon im Vorhinein feststeht, versucht mithilfe der Feuerwehr, die auch ein Notstromaggregat liefert, Aufgaben zu definieren, die im Rahmen eines Blackouts notwendig sind.

Was tun, wenn die digitale Information versagt?

Hier sieht Riemer die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaft vor allem darin, die Gemeinden in der Fürsorge für die Bevölkerung zu unterstützen und Wege der Kommunikation zu finden. So werde man versuchen mit Hobbyfunkern oder einfachen Boten Kontakt mit anderen Gemeinden aufzubauen und zu halten. Weiters versucht der Bezirk wichtige Informationen, nicht nur digital aufzubewahren, sondern auch analoge anzufertigen, denn im Falle eines Blackouts wären digitale Aufzeichnungen nicht mehr zugänglich.

Die Gemeinden haben eigene Maßnahmenpläne. Grund dafür sind die unterschiedlichen Voraussetzungen jeder Gemeinde. So ist es schwierig, Städte wie Tulln oder Klosterneuburg mit ländlichen Gebieten zu vergleichen. Eine mögliche Maßnahme vonseiten der Gemeinden wäre Zentren der Hilfe zu schaffen. So will man bei einem länger andauernden Stromausfall sogenannte Leuchttürme, meist die Feuerwehr im Ort, schaffen. Diese sollen als Sammelorte für die Bevölkerung dienen, bei welchen man Informationen über die Grundversorgung erhält.

Trotz der Notfallpläne auf Gemeinde- und Bezirksebene hat Riemer ein wichtiges Anliegen: „Es muss der Bevölkerung bewusst sein, dass die Eigenversorgung das Wichtigste ist. Die Bezirkshauptmannschaft oder auch die Gemeinden können nicht alles bewerkstelligen. Darum der dringende Appell an die Bürgerinnen und Bürger, dass man sich für 14 Tage selbst versorgen kann.“

Dies könne man mit relativ leichten Mitteln erreichen, indem man genügend Wasser und Nahrung zu Hause lagert.

