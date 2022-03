AK im Bezirk Tulln: Covid-Anfragen sind nicht mehr auf Platz eins

Im zweiten Pandemiejahr sind Arbeit und Corona immer noch Thema – die Covid-Situation in der Jobwelt spielt sich aber langsam ein. Und so führen die Anfragen zu Kurzarbeit, Maske, Sonderbetreuung und Co. nicht mehr das Ranking der Arbeiterkammer an. Stattdessen gab es 2021 die meisten Kontaktaufnahmen mit der AK Tulln wegen Auflösungen des Dienstverhältnisses.

So wandte sich auch eine junge Frau an die Arbeiterkammer. Als die Büroangestellte sic krankmeldete, forderte ein Tullner Unternehmer sie auf, zu arbeiten. Das war noch dazu mitten in der Coronawelle im März.

3,1 Millionen für Arbeitnehmer 2021 erkämpft

„Die Betroffene hat ihrem Chef mitgeteilt, dass sie krank ist und nicht kommen kann“, schildert Günter Kraft, Leiter der Bezirksstelle Tulln, „noch am selben Abend hatte sie die Kündigung im Briefkasten.“

Die AK konnte der Frau helfen: 8.600 Euro musste der Chef seiner mittlerweile ehemaligen Angestellten zahlen – auch, weil er die Kündigungsfrist von sechs Wochen nicht eingehalten hat.

Fälle wie dieser sind kein Einzelfall. Insgesamt konnte die AK Tulln im Vorjahr 3,1 Millionen Euro für Arbeitnehmer im Bezirk erkämpfen. NÖ-weit waren es sogar 38,4 Millionen. AK Niederösterreich-Kammerrätin Svetlana Hochmeister fasst zusammen: „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen.“

Um den Betroffenen helfen zu können, appelliert Kraft: „Bitte nichts unterschreiben, was man nicht versteht, lieber vorher erkundigen. Und Arbeitszeiten dokumentieren – das ist zum Beispiel für die Auszahlung von Überstunden wichtig.“

