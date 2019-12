2.024 waren es beim an zwei Tagen erstmals abgehaltenen Adventmarkt, bilanzierte Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) am Mittwoch. Die Saison 2020 startet am 11. April.

Die aktuellen Besucherzahlen würden das ungebrochene Interesse am ökologischen Gärtnern untermauern, betonte Eichtinger. Die Nachfrage nach ökologisch produzierten Pflanzen und Lebensmitteln sowie eine hohe Bedeutung der Lebensqualität durch den Garten hätten in der Bevölkerung immer mehr Bedeutung.

Trotz des verregneten Monats Mai und des Hitzesommers seien die Besucherzahlen aus 2018 gehalten worden, resümierte Franz Gruber, Geschäftsführer der Garten Tulln. Bei den Gästen aus Tschechien habe es ein Plus im zweistelligen Prozentbereich gegeben. "Mit dem Adventmarkt und den Wagram Wochen haben wir zudem zwei neue und gut besuchte Formate etabliert", so Gruber.