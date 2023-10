Bildung Auszeichnung für Tullner Schulen

Bildungsdirektor Karl Fritthum, Helga Diensthuber (MS Sieghartskirchen), Erika Frühwald (ARGE MINT NÖ), und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Verleihung des MINT-Gütesiegels. Foto: Daniela Matejschek, DANIELA MATEJSCHEK

Werbung Herbstferien Angebote jetzt buchen Anzeige Ob gute oder schlechte Noten – LernQuadrat ist für alle da!

V or kurzem fand in Theiß die Verleihung der MINT-Gütesiegel an 28 Bildungseinrichtungen in Niederösterreich statt. Es zeichnet Standorte aus, die innovatives und begeisterndes Lernen im MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fördern.