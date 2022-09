Universitätsstadt Tulln: Mit dem IFA fing es an

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Heute besitzt Tulln einen Campus und ein Forschungsgelände mit über 1.100 Arbeitsstellen. Auch wenn dieses Zentrum mittlerweile für selbstverständlich gehalten wird, liegt diesem ein langer Prozess zu grunde. In unserer Serie „100 Jahre Niederösterreich“ beleuchten wir in den nächsten drei Ausgaben den Weg der Stadt Tulln zur Forschungs- und Universitätsstadt.

Die Anfänge des Universitätssandort Tulln

Mit dem „Interuniversitären Forschungsinstitut für Agrarbiotechnologie“, allgemein unter IFA bekannt, wurde Tulln im Jahr 1994 zu einem Zentrum der Forschung und Bildung.

Es war jedoch alles andere als selbstverständlich, dass Tulln als Standort ausgewählt wurde. Die Stadtgemeinde unter Altbürgermeister Edwin Pircher musste sich sehr für die Stadt einsetzen.

„Die Planung von diesem neuartigen Institut war für mich Anlass und Grund Tulln als Bewerber aufzutun, weil Tulln neuer Uni Standort werden sollte“, sagt Altbürgermeister Edwin Pircher. Schließlich schaffte man es Tulln als geeignetesten Standort darzustellen und so wurde das IFA 1990 vorgestellt. Auch Landeshauptmann Erwin Pröll setzte sich stark für das Vorhaben, den Forschungssektor im Agrarbereich zu vergrößern ein.

Die Eröffnung des IFAs fand am 22. September 1994 statt. Hier sei erwähnt, dass vor dem Bau des Instituts für den entsprechenden Baugrund eigentlich ein Friedhof vorgesehen war. Die Stadt konnte sich schlussendlich auf ein Forschungszentrum einigen und so konnte mit finanzieller Unterstützung von Land und Bund mit dem Bau begonnen werden. Bis heute wird das IFA durch die Kooperation der Technischen Universität Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) getragen. Forschungsaufgaben sind zum Beispiel die Entwicklung biotechnologischer Verfahren und Umweltbiotechnologie in der Landwirtschaft.

Die BOKU kommt nach Tulln

Nach dem Bau entwickelte sich der universitäre Bereich in Tulln stets weiter. So wurde im Jahr 2002 das IFA als „Department für Agrarbiotechnologie“ von der BOKU Wien übernommen. „Die BOKU nach Tulln zu bringen war ein sehr schwerer Kampf“, erinnert sich Altbürgermeister Willi Stift.

Der Standort Tulln als einer von 15 Departments wird heute aus fünf Institutionen und einer Arbeitsgruppe gebildet.

Die BOKU stellt jedoch nicht den einzigen Standort für höhere Bildung in Tulln dar. So sorgte die Fachhochschule für Biotechnologie der FH Wiener Neustadt, welche 2002 auch einen Standort in Tulln eröffnete mit ihrem Bachelor -und Masterstudium „Biotechnische Verfahren“ für zusätzliche Möglichkeiten.

