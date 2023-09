Bildungsprogramm Für jeden Geschmack ist was dabei

Kirchbergs Bürgermeister Franz Aigner, Bildungsgemeinderätin Carina Kaserbacher-Würz, Bildungskoordinator und Programmersteller Walter Mayerhofer und Großriedenthals Vizebürgermeisterin Gertrude Täubler mit dem neuen Bildungsprogramm. Foto: MG Kirchberg

D ie Bildungsbroschüre wird in den Gemeinden Kirchberg am Wagram, Großriedenthal und Königsbrunn in alle Haushalte zugestellt und ist auch auf der Homepage der Gemeinden zu finden.

Es ist bereits die 19. Auflage des Bildungsprogramms der Marktgemeinde Kirchberg, die soeben vom Bildungsteam präsentiert wurde. Kirchberg verfügt mit Carina Kaserbacher-Würz über eine neue Bildungsgemeinderätin. In der Nachbargemeinde Großriedenthal vertritt die Bildungsagenden Vizebürgermeisterin Gertrude Täubler. „Wir haben ein Bildungsprogramm mit neuen Referenten zu interessanten Themen aus den Bereichen Sprachen, Medizin, Gesundheit, Sport, Entspannung, Wohlfühlen, Natur, Kochen und Lebenshilfe zusammengestellt“, verspricht der Kirchberger Programmersteller und Bildungskoordinator der ersten Stunde, Walter Mayerhofer.