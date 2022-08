„Kein Lehrermangel“ im Bezirk Tulln

Josef Fürst, Bildungsdirektor des Zentralraumes (Bezirke St. Pölten Stadt und Land, Lilienfeld sowie Tulln) blickt positiv dem Schulstart in der kommenden Woche entgegen: „Alle Schulen haben ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal, um den bestmöglichen Unterricht für die Schüler zu gewährleisten.“ Neue Lehrer werden in der Induktionsphase von Mentoren intensiv begleitet.

Bei den ukrainischen Schülern ist derzeit alles im geplanten Bereich, Deutschförderklassen wurden eingerichtet, auch ukrainische Lehrer kommen als Unterstützung zum Einsatz.

Außerdem wird digitale Grundbildung aufsteigend jetzt auch in der 7. Schulstufe mit einer zusätzlichen Wochenstunde als verbindliche Übung geboten, um die digitalen Kompetenzen der Schüler im Rahmen des 8-Punkte-Plans zu stärken.

In puncto Corona-Maßnahmen wird der Regelschulbetrieb unter Berücksichtigung des Hygiene- und Präventionskonzepts am jeweiligen Standort geführt. Weitere Maßnahmen hängen von den entsprechenden Szenarien ab und werden vom Schulstandort autonom mit Information an die Schulbehörde gesetzt.

Die Schulen sind gut vorbereitet, um für die Schüler pädagogisch wirken zu können und auch Kontinuität zu ermöglichen. „Herzlicher Dank für den Einsatz für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler“, sagt Josef Fürst abschließend.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.