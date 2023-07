Heuer wurde vom 10. bis 15. Juli eine Reise nach Südtirol veranstaltet, an der 31 Personen teilnahmen. Unter der professionellen Leitung des Historikers und Geographen Richard List besuchte man zahlreiche historisch und kulturell bedeutsame Orte.

Einen Schwerpunkt bildeten Zeugnisse der Entwicklung des Christentums im Mittelalter: So wurden romanische Fresken in der Kapelle auf Burg Hocheppan sowie vorromanische Bilder in der berühmten Prokuluskirche erklärt, das 1142 gegründete Kloster Neustift bei Brixen und die ehemalige Kartause in Certosa besucht und gotische Tafelbilder im Brixener Diözesanmuseum bestaunt. In Partschins erfuhr man in einem Freilichtmuseum Details zum 5300 Jahre alten Mann im Eis „Ötzi“. Aber auch Gegebenheiten aus der jüngeren Vergangenheit, wie die massige weitausladende Festungsanlage Franzensfeste, die ab 1833 errichtet wurde, und die Geschichte des komplizierten Verhältnisses der deutsch- und italienischsprachigen Bevölkerungsgruppe seit dem ersten Weltkrieg fanden großes Interesse.

Das Programm ergänzten eine Andacht in der Wallfahrtskirche Maria Weißenstein und ein Austausch über die Erwachsenenbildung im Bildungshaus Kloster Neustift sowie eine Verkostung ortstypischer Weine im Klosterkeller. Eine Reise voll imposanter Eindrücke und spannender Begegnungen, die den Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.