Die Garten Tulln und der Klimawandel

Die Garten Tulln ist auch in ihrem 15. Jahr ein Magnet. Gut 500 Besucher an einem Ferienwochentag sprechen eine klare Sprache. In Zeiten von Klimawandel und Biodiversitätskrise erregt die erste und einzige ökologische Gartenschau europaweit Aufmerksamkeit.

„Noch vor fünf Jahren sagten manche vielleicht in einem heißen Sommer anlassbezogen ,Ich glaub‘, der Klimawandel kommt‘, aber mittlerweile ist das Thema wirklich bei den Menschen angekommen“, sagt „Die Garten Tulln“-Geschäftsführer Franz Gruber, „und wir treten bewusst mit unseren Besuchern in Dialog.“ Etwa über die „Provokationsfläche“, einen zentral gelegenen Abschnitt, der heuer bewusst noch nicht gemäht wurde: „Er blüht nach wie vor wunderschön und zeigt eine immense Insektenvielfalt.“ In der Schau selbst werden viele Gärten adaptiert.

Alles Banane? Lieber nicht!

Im einstigen „Nebelgarten“ wurden die wartungsintensiven Nebeldüsen entfernt. Stattdessen werden spezielle Baumarten und ihre (kühlende) Wirkung erlebbar gemacht. „An einem heißen Tag sieht man bei uns deutlich: Unter Sonnensegeln hält sich kaum jemand auf, alle Gäste suchen den natürlichen Schatten der Bäume“, berichtet Gruber.

Symbol für den Klimawandel: Seit drei Jahren gedeiht auf der Garten Tulln auch diese Bananenstaude, obwohl sie über die Winter nur mit Stroh abgedeckt wurde. Links im Bild: Der ehemalige Kugelfang, auf dem gerade Bäume als künftige Schattenspender anwachsen. Foto: Peischl

Auf dem Spazierweg auf den ehemaligen Kugelfang pflanzte Gärtner Anton Starkl unter dem Titel „Baumraum - Raumbaum“ eine kleine Allee aus Feldahorn-Bäumen. „Sie brauchen wenig Wasser und sind klima-zukunftstauglich“, erläutert Gruber. In etwa fünf Jahren werden die Kronen als Schattenspender ausgebildet sein. In unmittelbarer Nähe weist eine prächtige Bananenstaude auf den Klimawandel hin. „Eigentlich sollte sie bei uns gar nicht gedeihen. Aber wir haben sie nur mit Hilfe einer Strohabdeckung schon über drei Winter gebracht“, sagt Gruber.

