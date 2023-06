FHWN-Absolventin sorgt in den USA für Furore

Anna Mrak wusste schon immer, dass sie ins Ausland will und lebt dort jetzt ihren Traum. Den ersten internationalen Studienaufenthalt machte sie bereits im Zuge ihres Bachelor-Praktikums an der UC Berkeley in den USA. Da sie auch während ihres Masters im Ausland studieren wollte, begab sie sich auf die Suche nach Partneruniversitäten der FH Wiener Neustadt, wurde bei der SDU in Odense fündig und absolvierte somit das dritte Semester des Master-Studiums in Dänemark.

„Durch mein Auslandssemester konnte ich sowohl Eindrücke aus dem dänischen Unileben sammeln, als auch internationale Kontakte knüpfen,“ so ihre Conclusio, nachdem sie erste internationale Studienerfahrung gesammelt hatte.

Amerika – die Bio Data Science Hochburg

Anschließend ging es direkt in die USA, wo die FHWN-Absolventin bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Scribe Therapeutics kannte und so zu ihrer Praktikumsstelle kam. In diesem zehnmonatigen Praktikum arbeitete sie sowohl am Projekt für ihre Master-Arbeit, als auch an anderen kleinen Projekten beim renommierten Unternehmen in der San Francisco Bay Area. Die Firma entwickelt Molekularbiologische Verfahren - die einen DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle durchschneiden und dort gezielt verändern; an der Schnittstelle können einzelne DNA-Bausteine eingefügt, entfernt oder modifiziert werden – um Therapien für genetische Krankheiten zu finden.

Nicht nur die sozialen Events des Unternehmens, sondern auch die privaten Ausflüge nach San Diego, Las Vegas und Hawaii hinterließen bleibende Eindrücke. Durch ihre hervorragende Arbeit während ihres Praktikums und den Erkenntnissen, die sie dort gewann, bekam die Vorzeigestudentin – vorerst für ein Jahr - ein Jobangebot von Scribe Therapeutics, bei dem sie nun seit April 2023 tätig ist.

Wohin die beruflichen Wege die junge Wissenschaftlerin noch führen, steht offen: „Das Bio Data Science Studium hat mich sehr gut vorbereitet und ich habe alle relevanten Skills für meinen Job gelernt. Nach meinem Aufenthalt in den USA werde ich vermutlich auf Jobsuche in Europa gehen - vor allem Skandinavien wäre aufgrund meiner guten Erfahrungen in Dänemark interessant.“

Softwareentwicklung für die Analyse von DNA-Veränderungen

In der Master-Arbeit der Niederösterreicherin ging es darum, „eine Software zu entwickeln, die Daten analysiert, um zu sehen, ob ein Genom-editierendes Enzym an den beabsichtigten Stellen die DNA verändert.“

„Seit der Entwicklung von CRISPR/Cas-basierten Technologien besteht die Hoffnung, dass genetische Krankheiten geheilt werden können. Diese Bearbeitung muss hochpräzise sein und darf die anderen Genomstellen nicht beeinträchtigen. Genau das hat Frau Mrak in ihrem Master-Projekt getan, in dem sie die Qualität und Präzision der Genom-Editierung untersucht hat. Wir sind stolz, wenn unsere Studierenden prestigeträchtige Jobangebote erhalten, da es bedeutet, dass der Studiengang Bio Data Science international anerkannt ist,“ zeigt sich Studiengangsleiterin Milica Krunic erfreut.

Qualifizierte Bioinformatikerinnen und Bioinformatiker sind angesichts der immer größeren Datenmengen, die generiert werden, sehr gefragt, da es ohne Programmierkenntnisse nicht mehr möglich ist, diese effizient zu analysieren.