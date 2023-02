Tulln: Kaiseradler wurde angeschossen - OP verlief gut

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Am 10. Februar wurde Beatrix Coreth von der Tierhilfe Klosterneuburg - Wildtierhilfe Tulln informiert, dass ein Greifvogel bei der Bildereiche in Tulln gefunden wurde. Der Kaiseradler war schwer verletzt und geschwächt. Der Adler dürfte bereits mehrere Tage in diesem Zustand ausgeharrt haben. Coreth: „Aufgrund der Verletzung vermutete ich sofort einen Abschuss. Ich habe den Vogel dann umgehend zu Tierarzt Ingo Mai aus Gföhl gebracht, der ihn dankenswerterweise gemeinsam mit seinem Kollegen Danilo Borak sofort operiert hat.“

Beim Röngten fand man drei Schrotkugeln im jungen Kaiseradler. Durch den Abschuss dürfte der Vogel abgestürzt sein, wodurch er einen massiven Flügelbruch erlitt.

Der Greifvogelwurde erfolgreich operiert, sein Zustand ist stabil. Ob ihm ein Leben in Freiheit jemals möglich sein wird, ist unklar.

