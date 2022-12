Gegen Gewalt: Orange the world auch im Uniklinikum Tulln

Werbung

Unter dem Motto „Orange the World - Gemeinsam gegen Gewalt“ wird weltweit von 25. November bis 10. Dezember auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Auch das Uniklinikum Tulln engagiert sich: So wurden die Helikoptertürme bespannt und am ersten und letzten Tag der Kampagne orange beleuchtet. Zusätzlich stehen den Mitarbeitern orangefarbene FFP2-Masken zur Verfügung.

Neben der Pandemie stellen der Krieg in der Ukraine sowie stetige Teuerungen die Bevölkerung seit zweieinhalb Jahren vor unterschiedliche Probleme. Das alles führt zu einem höheren Stresspegel, einhergehend mit einer niedrigeren Frustrationstoleranz. Seit Jahren bestätigt die Statistik, dass eine von fünf Frauen in Österreich zumindest einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Auch Kinder, ältere Menschen, Männer oder Menschen mit Behinderung trifft Gewalt.

Viktoria Wentseis, Leiterin der Opferschutzgruppe des UK Tulln, berichtet in diesem Zusammenhang vom erst kürzlich stattgefundenen Gewaltschutzgipfel in der Bezirkshauptmannschaft Tulln: „Aus vielen Bereichen wird berichtet, dass die Aggressionsbereitschaft, sowohl hinsichtlich verbaler aber auch körperlicher Gewalt, gestiegen ist. Viele sind belastet, das Nervenkostüm dünner, die Toleranz niedriger.“ Für umso wichtiger hält es das Universitätsklinikum daher, wieder ein Zeichen für einen sensibleren Umgang miteinander zu setzen.

Gegen eine durchgehende Beleuchtung entschied sich das Uniklinikum bewusst, um auch ein Zeichen in Richtung Energiekrise zu setzen.

