Am Samstag (29. Mai) um 20.30 Uhr hat das Warten ein Ende: Das Redekünstler-Duo maschek. eröffnet mit seinem großen Corona-Rückblick 2020 die neue Saison auf der Donaubühne.

Bis es soweit ist laufen nicht nur die technischen und organisatorischen Vorbereitungen auf Hochtouren, am vordersten Zuschauerbereich bleibt buchstäblich kein Stein auf dem anderen.

Freitagnachmittag zogen die schweren Maschinen der Firma Eigner & Rothbauer nach getaner Arbeit ab. Der Unterbau für die Erweiterung des Publikumsbereichs ist planiert. Peischl

Nach der Vorschüttung mit grobem Material schuf die Firma Eigner & Rothbauer den Unterbau für die Asphaltierungsarbeiten.

Im besten Wortsinn „pausenloses“ Spielen

„In diesem neuen Sektor, der bis auf wenige Meter an die Bühne heranreicht, können wir aktuell rund 200 zusätzliche Sitzplätze unterbringen“, berichtet Kulturmanager Erich Schindlecker.

In der echten Nach-Corona-Zeit sollen es dann sogar rund doppelt so viele werden. „Damit kratzen wir bei der Gesamtkapazität schon an der 3.000-Zuschauer-Grenze“, sagt Schindlecker, „und das öffnet uns wiederum Türen von Künstlern, die wir bislang mit der Donaubühne noch nicht ansprechen konnten.“

Aber das ist Zukunftsmusik (und/oder -kabarett). Jetzt gilt es erst einmal den mehr als gut gefüllten TullnKultur-Kalender von Ende Mai bis Anfang September gut über die Donaubühne zu bringen.

„Nachdem vorläufig alles um spätestens 22 Uhr dicht sein muss, werden wir die kommenden Veranstaltungen ohne Pause spielen“, erklärt Schindlecker. Er appelliert daher an alle Gäste, sich nach Möglichkeit schon im Vorfeld von zu Hause aus per E-Mail an sicherheit@e-a.at für den jeweiligen Termin zu registrieren. Alle anderen mögen bitte Visitenkarten oder ausgefüllte Zettel in Kombination mit einem Lichtbildausweis mitbringen.

Pünktlich kommen – um 22 Uhr ist Schluss!

„Selbstverständlich gilt auch bei uns die 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen). Bis auf Weiteres – und ich hoffe wirklich nur mehr bis 16. Juni – herrscht außerdem FFP2-Maskenpflicht“, betont Schindlecker und: „Ich bitte die Damen und Herrschaften wirklich rechtzeitig zu kommen. Wir haben stets ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Je knapper die Gäste eintreffen, desto größer wird die Gefahr, dass wir in Verzug geraten. Und wie schon gesagt: Um 22 Uhr ist wirklich Schluss.“

Apropos Schluss: Die gute Nachricht dazu ist, dass vor Veranstaltungsbeginn sehr wohl die Möglichkeit besteht, Getränke und Snacks an Stehtischen zu konsumieren. Getränke dürfen sogar zum Sitzplatz mitgenommen werden.