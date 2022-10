Initiative „Sicher daheim“: Pressekonferenz in Großweikersdorf

Um über die Initiative des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes zu informieren, luden dessen Präsident Christoph Kainz, der niederösterreichische Gemeindebundpräsident Johannes Pressl sowie Bürgermeister Alois Zetsch (ÖVP) zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ins Gemeindezentrum. Dabei betonten alle drei, dass Vorsorgemaßnahmen der Gemeinden und auch eigenverantwortliche Vorbereitung der Bürger Hand in Hand gehen müssen. Nur so könne eine Krisensituation im Ernstfall gemeistert werden.

In seinem Statement betonte Pressl: „Wenn Naturkatastrophen eine Gemeinde heimsuchen, ist rasches Agieren unerlässlich, sowohl seitens der Gemeindeverwaltung als auch der Bürger.“ Lobend hob er hervor, dass Großweikersdorf schon jetzt gut aufgestellt sei. So sah das auch Zetsch und wies darauf hin, dass bereits in jeder der Katastralgemeinden Infopoints eingerichtet seien. „Dort kann sich die Bevölkerung die Informationen abholen, die sie im Katastrophenfall benötigt.“

Besondere Bedeutung sieht Kainz im Zusammenspiel von Behörden und Zivilgesellschaft: „So können wir dafür sorgen, dass manche Gefahr gar nicht erst eintritt. Und es ist sichergestellt, dass im Ernstfall Gefahr für Leib und Leben verringert wird.“

