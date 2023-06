Geehrt wurden Karin Bruckner (2.v.l.), Johann Dorn (3.v.r.) und Steffi Nagl (2.v.r.). Sepp Nagl (r.) erhielt einen Miniaturkirtagbaum im Maßstab 1:50. Foto: Blasmusik Königstetten

Die Blasmusik Königstetten veranstaltete das Konzert „Durch unseren Heimatort“. Dabei repräsentierte jedes Stück einen bestimmten Ort in Königstetten. Kapellmeister Günther Stadler schrieb das Werk „Gruß aus Königstetten“. Dieses Stück wurde beim Konzert uraufgeführt. Darin sind im ersten Teil die Königstetter Fanfare und im Trio das Königstetter Lied verarbeitet.

Nach der Königstetter Fanfare führt die "Reiseroute" mit Crimestoppers (Polizei), „Mars der Medici (Ärztin Julia Toscani) zum Sportplatz mit „The Referees“. „On the Wings of Pegasus“ repräsentierte den Reitstall Gößnitzer. Auch das Königstettner Parkbad war mit der Wassermusik von G. F. Händel im Konzert vertreten. Natürlich durften die Weintrauben des Weinortes Königstetten nicht fehlen: „The Grapes of the Sun“ von Mario Bürki war ebenfalls im Schlosshof zu hören. Mit „Beim lustigen Wirt“ und „Blas' Musik in die Welt“ endete die „Reiseroute“ beim Musikerheim.

Ehrungen und Auszeichnungen

Ehrungen wurden wie folgt verliehen:

15 Jahre Mitglied der Blasmusik Königstetten (BMK): Stefanie Nagl, 400 Jahre Mitglied der BMK: Karin Bruckne, 5050 Jahre Mitglied der BMK: Johann Do, Ehrenauszeichnungung Maibaum & Kirtagbaum für Josef Nagl.

Das Konzert wird auch am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr im Ortszentrum von Freundort gespielt. Von 28. bis 30. Juni findet der Kirtag im Schlosshof statt.