Musikerkirtag in Sieghartskirchen

Verwöhnt wurden sie kulinarisch mit Surschnitzeln, Spanferkel und Feuerflecken. Musikalisch begeisterten die Blasmusik Königstetten, die sowohl die Festmesse als auch den Frühschoppen gestalteten und die Hybridbradler, die bis in die Abendstunden für Stimmung sorgten.

Ein besonderes Highlight war der erste Auftritt der „Just for fun“-Gruppe. Dieses Ensemble wurde von Ehrenkapellmeister Bernhard Hilbinger gegründet, um Quer- und Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger eine Möglichkeit zu bieten, ihr Instrument wieder in die Hand zu nehmen und „just for fun“ miteinander zu musizieren.