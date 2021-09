Musikverein Sieghartskirchen spielte auf .

„Strahlender Sonnenschein, zahlreiche Gäste, glückliche Musiker und zufriedene Kapellmeister", so lässt sich das Platzkonzert des Musikvereins Sieghartskirchen, das am Sonntag am Rathausplatz über die Bühne ging, zusammenfassen.