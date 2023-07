Cosndola Quorum live beim Seeblick

Es war ein schöner Abend und viele Gäste kamen, als Cosndola Quorum am Badesee der Bagger in Dürnrohr beim Restaurant Seeblick live aufspielten und ihr Bestes gaben. Die Musiker um Pimpfy - mit Sänger Mike Conroy - spielten Blues and More. Die Gäste genossen entspannt die kulinarischen Köstlichkeiten, die Navisa Phenchuree und Alexander Bortner und das Küchenteam anboten. Besonders gefragt war das Pulled Pork, das extra für diesen Tag zubereitet wurde. Wirt Alexander Bortner dazu: „Ich versuche den Gästen etwas zu bieten. Im August gibt es noch DJ Afterwork und Austropop.“