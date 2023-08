Zoubek Blumen in Tulln ist neuer „Natur im Garten“ Partnerbetrieb

Die Bewegung „Natur im Garten“ bietet ein breites Netzwerk an Partnerbetrieben, die sich an den Kriterien von „Natur im Garten“ orientieren. Damit ist für Kundinnen und Kunden von Zoubek Blumen garantiert, dass in Tulln ein Betrieb eine ökologische und biologische Orientierung einnimmt, an der nachhaltigen Entwicklung der Gartenbranche interessiert ist und ökologische und biologische Produkte bevorzugen.

„Seit vielen Jahren bieten wir saisonale und regionale Schnittblumen an, ebenso haben wir viele Pflanzen im Sortiment, die aus regionalen Gärtnereien kommen, die biologisch produzieren“, informiert Geschäftsführerin Anna Zoubek. Das Sortiment des Blumengeschäfts umfasst Blumen und Floristik für jeden Anlass – egal ob Blumenschmuck für große Feste oder kleine Freuden. Auf Rosen aus der familieneigenen Gärtnerei ist man besonders stolz.

„Besonders viel Zeit nehmen wir uns für die florale Beratung von Festen“, ergänzt Zoubek. Das generelle Pflanzensortiment umfasst Zimmerpflanzen, saisonale Topfpflanzen, Aussetzware und biologisch kultivierte Kräuter aus einer regionalen Gärtnerei.

„Es war für uns daher ein logischer Schluss, den Weg zur NÖ-Umweltbewegung ‚Natur im Garten‘ zu finden. Unser Grundgedanke, ökologische, regionale und saisonale Pflanzen ohne unnötige Verpackungen zu verkaufen, zu produzieren und zu handeln war und ist uns sehr wichtig. Die Zusammenarbeit mit vielen Gärtnereien in der unmittelbaren Umgebung hilft uns daher sehr“, resümiert Zoubek über die neue Zusammenarbeit.