170 Blutkonserven konnten abgenommen werden

Die Aktion, organisiert vom Roten Kreuz Atzenbrugg-Heiligeneich, wurde von der Gemeinde mit großer Unterstützung begleitet. Die Teilnehmer zeigten ihre Solidarität und Bereitschaft, anderen Menschen in Not zu helfen. Nachdem alle Spenden sorgfältig gesammelt und geprüft wurden, konnten insgesamt 170 Blutkonserven abgenommen werden.

Vor Ort wurden erneut mehrere Personen für ihr oftmaliges Spenden geehrt, so erhielt Florian Kellner für 25 Blutspenden die Blutspendemedaille in Bronze, sowie Josef Beyerl und Alexandra Jilch jeweils für 50 freiwillige Spenden die Blutspendemedaille in Silber.

Das Rote Kreuz bedankte sich herzlich bei den großzügigen Spendern und der Heiligeneicher Gemeinde für ihre Unterstützung. Die Blutspendeaktion hat erneut gezeigt, wie wichtig und wirkungsvoll die Solidarität und Zusammenarbeit der Gemeinschaft sein können, um das Leben von Menschen zu retten.