Am Tullner Umweltstammtisch ging es darum, wie man bauen soll

Zum siebenten Mal hatten Stadtgemeinde und Ökogruppe Tulln zum Umweltstammtisch geladen. Das Thema hieß „Stadt Land Boden“, wie der gleichnamige Film der hier auch gezeigt wurde. Mitveranstalter war diesmal auch der Verein LandLuft, der sich der Vermittlung von Baukultur im ländlichen Raum verschrieben hat. Folgerichtig führte die Tullner Landschaftsarchitektin Agnes Feigl durch den Abend: Sie ist nicht nur aktives Mitglied der Ökogruppe Tulln, sondern auch im Vereinsvorstand bei LandLuft.

„Bei unserem Stammtisch versuchen wir am Ende auch immer ein greifbares Ergebnis herauszubekommen“, betonte Feigl einleitend. Gut gelungen sei das etwa beim Thema „Alltagsradfahren“, hier wären im Stadtgebiet bereits kleinere und auch größere Verbesserungen umgesetzt worden. „Der Film, den wir heute sehen, porträtiert sieben Gemeinden - allesamt auch Baukulturgemeinde-Preisträger. Sie machen in Sachen Siedlungs- und Ortsentwicklung also etwas besonders richtig“, sagte Feigl.

Weniger Neu-, mehr Umbau, mehr Revitalisierung

Tatsächlich lieferte der (sehr empfehlenswerte und nur 48 Minuten lange) Film von Robert Schabus viele Anregungen dazu, wie man in Hinblick auf Bodenschutz, Landschafts- und Ortsbild, aber auch Lebensqualität und moderne Mobilität bauen kann und soll(te). Einige Schlagworte dazu: weniger Neu-, mehr Umbau, mehr Revitalisierung von Altbauten, durchdachte Wiederbelebung von Ortskernen, Mitdenken von Radwegen und Grünräumen bei allen Projekten. „Ich bin überzeugt: Man kann alles zum Besseren umbauen“, wie eine Architektin im Film betonte.

Und nicht zuletzt sei Bürgerinformation und -beteiligung bzw. echte Partizipation ein wesentlicher Bestandteil für die Akzeptanz, denn Orts- oder Stadtentwicklung sollte auf Augenhöhe erfolgen. Das Zulassen eines Gestaltungsbeirats durch eine Gemeinde sorge nicht nur für einen wichtigen Blick von außen, sondern könne auch eine wichtige Hilfe für jeden Bürgermeister darstellen.

Publikumswunsch auf Filmanregung: eine Bücherei mit Café

Besonderen Widerhall bei Umweltstammtisch-Gästen fand die Idee einer Bücherei mit integriertem Café als Treffpunkt für alle. In Sachen Ortsbild und Bodenschutz zeigte sich ein Mollersdorfer erleichtert, dass das Thema Windräder für die Region auf Jahre vom Tisch sei. Aus Nitzing kam die Anregung, die Katastralgemeinden und den Stadtrand etwas mehr einzubeziehen.

Die Stadt Tulln selbst setzt ja gerade die Entsiegelung und Neugestaltung des Nibelungenplatzes um. Schon vor dem Stammtisch wurde eine Baustellenführung geboten. „Vieles von dem, was im Film gezeigt wurde, haben wir bereits umgesetzt. Aber man darf sich nie zufrieden geben. Auch eine Stadt des Miteinanders lebt davon, dass die Infrastruktur dazu einlädt“, sagte Bürgermeister Peter Eisenschenk, „jeder neue Gedanke stützt die Entwicklung in der Stadt.“