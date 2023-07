Bezirk Tulln: „Es geht darum, sinnlose Bodenversiegelung zu vermeiden“

Die Bodenversiegelung ist derzeit ein großes Thema. Auch im Bezirk Tulln gibt es Orte, wo in den letzten Jahren viel gebaut wurde und weiter gebaut wird.

Am auffälligsten ist wohl die Wohnsiedlung, die aufgrund des Tullnerfeld Bahnhofs in Pixendorf auf 13 Hektar Fläche entstanden ist. Zieht man den oft angeführten Vergleich heran, sind das 18 Fußballfelder, die verbaut wurden, ein Viertel davon in Bauklasse 3 (Bauhöhe von 8 m bis 11 m) bzw. Bauklasse 4 (11 m bis 14 m). Aktuell leben hier rund 1.000 Personen.

„Derzeit befindet sich ein letztes Bauprojekt in Umsetzung, weitere großvolumige Wohnbauprojekte sind weder in Pixendorf noch in der gesamten Gemeinde vorgesehen. Darüber hinaus wurde auf Betreiben der Gemeinde am östlichen Ende des Wohnparks eine bindende Siedlungsgrenze festgelegt. Das heißt, dass in Richtung Osten (Judenau) keine Widmungserweiterungen stattfinden werden. Dies entspricht dem generellen Ziel der Gemeinde und von Bürgermeister Bernhard Heinl, beim Bevölkerungszuzug deutlich zu bremsen“, informiert Pressesprecher Dominik Riedmayer.

Auch in Königstetten ist einiges an Bauvorhaben geplant, wie zum Beispiel ein Altstoffsammelzentrum und die Umfahrungsstraße. „Vieles, was an Boden verbraucht wird, resultiert aus unserer gesamtgesellschaftlichen Lebensweise. Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Individualität ist uns wichtig, der daraus resultierende Verkehr stellt in den Ortskernen vielfach eine Belastung dar, daraus resultiert der Bau von Umfahrungsstraßen, oder wie wäre es sonst möglich, die Ortsgebiete zu entlasten?“, fragt Königstettens Bürgermeister Roland Nagl. Außerdem schätzen wir es, auch Dienstleistung zeitunabhängig in Anspruch nehmen zu können: „Dies ist oft nur an zentralen Orten möglich, die neu errichtet werden, wie zum Beispiel ein gemeindeübergreifendes Wertstoffsammelzentrum, welches die ganze Woche geöffnet ist. Den Bodenverbrauch zu senken heißt daher, für uns alle die Lebensgewohnheiten zu ändern, in den Wohngebieten enger zusammenrücken, weniger Transport und Individualverkehr, ganz einfach nachhaltiger und bewusster leben.“

Kirchbergs Bürgermeister Franz Aigner setzt beim sinnvollen Umgang mit dem wertvollen Boden auf den neuen Bebauungsplan, der derzeit in Ausarbeitung ist. „Vor allem geht es darum, sinnlose Bodenversiegelung zu vermeiden und Grünflächen im Bauland zu erhalten“, sagt der Gemeindechef.

Großflächige Baulanderweiterungen sind in der Marktgemeinde Kirchberg ohnedies nicht geplant. „Es gibt auch kaum Nachfragen für Bauplätze“, so Aigner. „In Gigging wurde bereits Bauland geschaffen, in Dörfl sind Baulanderweiterungen in Planung.“ Hohe Baukosten und Voraussetzungen für Kreditvergaben tragen weiters dazu bei, dass der private Wohnbau nahezu stagniert.

Es muss nicht immer Boden versiegelt werden

Bautätigkeit ist zwar auch in der Bezirkshauptstadt Tulln an vielen Stellen präsent, aber hier gibt es auch ein Vorzeigebeispiel der Entsiegelung: Der Nibelungenplatz hatte bisher nur wenige Bäume und 80 Prozent nicht versickerungsfähige Fläche. Bei der Umgestaltung zum „Grünen Platz“ werden große Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gesetzt: Dank großem Wurzelraum und durchdachtem Straßenunterbau kann viel Niederschlagswasser gespeichert werden, wodurch sich großkronige, gesunde Bäume entwickeln können. Nach Fertigstellung werden 71 Prozent der Gesamtfläche versickerungsoffen sein (Grünflächen, Kies etc.), zusätzliche 23 Prozent der Gesamtfläche versickerungsfähig (Pflaster) und nur noch sechs Prozent der Gesamtfläche nicht versickerungsfähig (Fahrbahn und Feuerwehrzufahrten).

Auch in der Marktgemeinde Tulbing gibt es ein positives Beispiel zu erwähnen: Beim Bau des neuen Kindergartens 2022 wurde kein einziger Quadratmeter versiegelt, denn es wurde einfach bei der bestehenden neuen Volksschule in Tulbing aufgestockt.