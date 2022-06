Endlich konnte am Campus Tulln wieder getanzt werden

Werbung

Unter dem Motto "Dancing Round The World" genossen die Besucher die erste Tullner Ballnacht seit Pandemiebeginn bis in die Morgenstunden.

Dabei hing alles an einem seidenen Faden, als am Vortag für die erkrankte Band „Take4“ Ersatz gefunden werden musste. „On The Rocks“ sprang kurzfristig ein und dem Publikum hat die musikalische Unterhaltung - auch jene in der Lounge durch die "Donau Groover Working Commission" -.sichtlich gefallen.

Mit kulinarischen Schmankerln aus verschiedenen Ländern, Wagramer Weinen und Cocktails war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Über eine überraschende Ballettaufführung und mehr berichten wir in der NÖN vom 15. Juni.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.