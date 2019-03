Die junge Forscherin Erika Schaudy erhielt für ihre Masterarbeit im Rahmen des Projekts „Synthese von Hydroxytyrosol“ den Förderpreis der Gesellschaft österreichischer Chemiker (GÖCH) für die beste Diplomarbeit. Dieser wird jährlich an die fünf besten Diplomarbeiten auf dem Studiengebiet Chemie vergeben. Das Projekt ist die erste gemeinsame Forschungsinitiative der IMC Fachhochschule Krems (Studiengang Applied Chemistry) und der Universität für Bodenkultur am Standort Tulln.

Erika Schaudy hat Biotechnologie an der BOKU studiert. Hauptberuflich arbietet sie an ihrer Dissertation am Institut für anorganische Chemie der Universität Wien.

Hydroxytyrosol ist ein Antioxidans von Olivenöl, das beispielsweise in Gesichtscremen verwendet wird. Im Zuge des Forschungsprojekts wurde eine Methode, um dieses künstlich herzustellen, entwickelt. „Dieses spannende Thema hat mich von Anfang an sehr begeistert und ermöglichte mir, unter bester Betreuung viel Neues zu lernen. Ich freue mich, wenn der in der Arbeit vorgestellte Syntheseweg dazu beitragen kann, die Nachfrage nach Hydroxytyrosol in Zukunft besser abdecken zu können. Über die Auszeichnung bin ich natürlich sehr glücklich, da sie auch eine große Motivation für meinen zukünftigen Weg darstellt“, freut sich Erika Schaudy.

„In den Technopol-Standorten Tulln, Krems, Wiener Neustadt und Wieselburg hält die junge Wissenschaftselite Einzug“, ist Landesrätin Petra Bohuslav stolz.