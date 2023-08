1 Million Euro für Schüler im Bezirk Tulln

Mit dem blau-gelben Schulstartgeld werden Familien mit bis zu 1,08 Millionen Euro unterstützt. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge in Niederösterreich haben Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung von 100 Euro, um Familien in der kostenintensiven Zeit des Schulstarts zu entlasten.

„Wir als NÖAAB verstehen die Herausforderungen, denen Familien beim Schulstart gegenüberstehen, nur zu gut. Das Schulstartgeld ist eine wichtige Maßnahme, um Eltern und Erziehungsberechtigte in Niederösterreich in dieser Zeit zu unterstützen", betont NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. „Unsere Familien sollen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen und sie in dieser entscheidenden Phase des Schuljahres nicht alleine lassen", so Teschl-Hofmeister.

Landtagsabgeordneter und NÖAAB Bezirksobmann Bernhard Heinreichsberger unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative: „Das blau-gelbe Schulstartgeld ist ein Beitrag, um Bildungsgerechtigkeit zu fördern und gleiche Chancen für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge zu gewährleisten.“ Im Bezirk Tulln sind bis zu 1.080.000 Euro vorgesehen.

Und auch FPÖ-Landtagsabgeordneter Andreas Bors freut sich: „Mit dem blau-gelben Schulstartgeld entlasten wir unsere Familien im Kampf gegen die Preisexplosion. Das gilt für die sozial Schwächeren, genauso wie für den Mittelstand. Damit der Schulstart leistbar ist, wird die Unterstützung rasch und unbürokratisch ausbezahlt.“