Neue Mieter ziehen im Wohnpark Tullnerfeld ein: Schreiber im Interview

Michelhausen war in den letzten zehn Jahren die am stärksten wachsende Gemeinde im Bezirk. Von 2011 bis 2021 wuchs die Bevölkerung von 2.605 auf 3.696 Einwohner an, mehr als 800 leben in der vormals kleinen Katastralgemeinde Pixendorf. Aktuell ziehen gerade die ersten Mieter in den Bauteil fünf des Wohnparks Tullnerfeld ein.

Die NÖN war bei der Übergabe der Penthousewohnung durch Michael Schreiber von Acacio Immobilien an die neuen Mieter dabei. Martina und Christian Kriegler aus Wien verwirklichen sich hier ihren Traum vom Wohnen in einer ruhigeren Umgebung.

Gemeinsame Mitte in Pixendorf gefunden

„Wir wollten schon lange mehr grün und weniger Asphalt sehen und auch der Hitze der Stadt im Sommer entfliehen“, sagt das junge Paar.

Sie arbeitet in Wien, er in St. Pölten. Mit dem Bahnhof Tullnerfeld haben beide eine ideale Anbindung ans Öffi-Netz fast direkt vor der Haustüre. Im Anschluss an die Wohnungsübergabe sprach die NÖN mit Immobilienprofi Michael Schreiber über die aktuelle Lage.

NÖN: Acacio vermarktet im Wohnpark Tullnerfeld von Riedergarten Immobilien aktuell 141 Mietwohnungen in Größen von 30 bis 94 Quadratmetern, welche Wohnungsgrößen sind besonders begehrt?

Michael Schreiber: Am stärksten war die Nachfrage nach Singlewohnungen. Ich sage bewusst „war“, denn diese Wohnungen sind zur Gänze vergeben. Aber auch die größeren Wohnungen werden stark nachgefragt. Ich führe das zurück auf die überdurchschnittliche Ausstattungsqualität und vor allem auf die großzügigen Balkone und Dachterrassen; nicht zu vergessen ist natürlich die Nähe zum Bahnhof Tullnerfeld.

Wie wichtig sind dabei Extras, wie fix installiertes Internet, Elektroladestationen oder Komfort-Features wie elektrische Rollläden?

Schreiber: Der Bauträger Riedergarten versucht, mit diesen Features dem künftigen Bedarf der Nutzer schon heute gerecht zu werden. Ich denke, dass Plug-in Internet, Postabholstation und vieles mehr künftig im freifinanzierten Wohnungsbau Standard sein wird.

Davor waren es 78 Eigentumswohnungen desselben Errichters. Warum ist man auf Mieten umgeschwenkt?

Schreiber: Es galt der Nachfrage möglichst aller Interessenten gerecht zu werden. Die Entscheidung war goldrichtig. Der Erfolg gibt uns recht.

Die Gemeinde steigt in Sachen Wohnbau-Boom auf die Bremse, wie beurteilen Sie die Lage? Gibt es hier noch Potenzial?

Schreiber: Für jede Gemeinde ist es wichtig, die neuen Einwohner auch ins Gemeindewesen zu integrieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Auch muss die Erweiterung der Infrastruktur der Gemeinde damit einhergehen, was hervorragend gemanagt wird. So wird Zufriedenheit bei alten und neuen Gemeindebürgern erreicht; eines der wichtigsten Ziele der Gemeindeführung. Und ja, die Gemeinde bremst etwas, was aber keinesfalls mit Stillstand verwechselt werden darf.

Unumgängliches Stichwort: Corona. Wie sehr hat die Corona-Krise den Immobilienmarkt und konkret das Projekt in Pixendorf beeinflusst?

Schreiber: Projektbezogen gab eine leichte Verzögerung am Bau aufgrund eines Corona-Clusters und damit einhergehend eine kleine Verzögerung bei einigen Übergaben. Mein Team und ich haben dies mit Einsatz zur Zufriedenheit aller gemeistert. Generell ist zu sagen, dass die Corona-Krise keinen negativen Einfluss auf den Immobilienmarkt hat.

Schreiber spricht von ungebrochener Nachfrage und einer Aufteilung von 50:50 zwischen Eigentum und Mieten, wobei die Zielgruppe für Letzteres wächst, seit Banken die Eigenkapitalanforderungen nach oben revidiert haben.

