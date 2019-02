Von 7. bis 10. März findet am Messegelände wieder die Austrian Boatshow – Boot Tulln statt. Anlass genug, um die Freizeit- und Wassersportaktivitäten der Österreicher genauer unter die Lupe zu nehmen.

Mittels Telefoninterviews wurden 1.000 Österreicher zwischen 16 und 75 Jahren zu ihrem Sport- und Freizeitverhalten am bzw. im Wasser befragt.

Egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Wassersport ist bei allen Altersgruppen und Bildungsschichten beliebt. Dabei betreiben 23 Prozent der Befragten regelmäßig oder häufig Tätigkeiten im Wasser, immerhin die Hälfte zumindest einmal im Jahr. Davon befinden sich 44 Prozent auf und 84 Prozent im bzw. unter Wasser. 15 Prozent verzichten ganz auf sportliche bzw. Freizeitaktivitäten am bzw. im Wasser.

Die Hauptmotive sind Freude an der Bewegung, Erholung und körperliche Fitness. Die wenigste Motivation für die Ausübung von Wasseraktivitäten bietet die Teilnahme an Wettbewerben. Häufig besteht allerdings auch einfach kein Interesse oder zu wenig Zeit , um diesen Tätigkeiten nachzugehen. Aus diesem Grund werden Wasseraktivitäten meist nur im Urlaub betrieben. Bezüglich des Kaufverhaltens (Ausrüstung, etc.) wird viel Wert auf Service gelegt. Eine gute Beratung ist den Befragten wichtig, weshalb sich die meisten in Geschäften, im Fachhandel oder auf Messen informieren.