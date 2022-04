BG/BRG Tulln als "Brücke" zum EU-Parlament

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Als eine von elf österreichischen Schulen ist das BG/BRG Tulln nun neue „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“. Die Ernennung fand am Freitag, dem 1. April im Haus der Europäischen Union in Wien statt. Bildungsminister Martin Polaschek gratulierte per Videobotschaft, die beiden Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar Karas und Evelyn Regner überreichten die Auszeichnungen.

Als „Botschafterschule des EP“ ist das BG/BRG Tulln nun Teil eines EU-weiten Netzwerks von über 1.500 Schulen, die eine besonders enge Kooperation mit dem Europäischen Parlament pflegen und sich durch Fortbildungstätigkeiten für Lehrkräfte und schulische Aktivitäten rund um die Europäische Integration, Demokratie und die Werte der EU auszeichnen. „Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Event kommen konnte und ich freue mich sehr, dass unsere Schule als EU-Botschafterschule zertifiziert wird“, sagte die Schülerin und neue Junior-Botschafterin Rosemarie vor der Veranstaltung. Lehrkräfte - die Seniorbotschafter - und Juniorbotschafter - die Lernenden - können nun an Weiterbildungen im europapolitischen Bereich teilnehmen und diesbezügliche Schwerpunkte in der Schule setzen. So gibt es im Gymnasium bereits einen EU-Infopoint, wo anregende Diskussionen über europäische Themen stattfinden können.

Weniger anfällig für Schwarz-Weiß-Botschaften

Der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas bedankte sich bei den Lehrern und Schülern: „Gut informierte Schüler, die den Mehrwert der EU kennen, sind weit weniger anfällig für die vermeintlich einfachen Schwarz-Weiß-Botschaften der Nationalisten und Extremisten. Eine intensive Auseinandersetzung mit der EU stärkt die Demokratie und damit unsere gemeinsame Zukunft.“

Auch EP-Vizepräsidentin Evelyn Regner hält das Projekt für essentiell: „Reisefreiheit, der Euro oder günstiges Internet im Italien-Urlaub sind eine Selbstverständlichkeit und genauso selbstverständlich muss die EU auch im Schulalltag werden.“

Das Programm gibt es in Österreich seit 2017. Momentan beteiligen sich daran mehr als 100 Schulen aus allen Bundesländern. Um die Akkreditierung zu erlangen, müssen die Schulen sechs Kriterien zur besseren Integration europäischer Themen und Werte in den Schulalltag erfüllen.

