Ein Maibaum für das PBZ Tulln

Das Pflege- und Betreuungszentrum Tulln (PBZ) Tulln stellte nach mehrjähriger Pause wieder einen Maibaum zu Ehren der Bewohnerinnen und Bewohner im Garten auf. Mitarbeiter der Zimmerei Pölsterl packten beherzt zu, als es darum ging, den Baum am dafür vorgesehenen Platz aufzurichten.

Aufgrund der kühlen Wetterlage wurde der musikalische Teil des Festes spontan in den Festsaal verlegt, was der guten Stimmung keinen Abbruch tat. Dank eines schwungvollen Konzerts durch die Blasmusik St. Andrä-Wördern unter der Leitung von Hermann Gasser, konnte der Mai gebührend willkommen geheißen werden. Ein musikalischer Nachmittag fand so im Festsaal des PBZ seinen gemütlichen Ausklang.

