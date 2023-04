Ratschenkinder sind in Sitzenberg-Reidling unterwegs

Wie im ganzen Land sind auch in Sitzenberg-Reidling die Ratschenkinder unterwegs. Nach der Gründonnerstagsmesse, wo bekanntlich Glocken „nach Rom fliegen“, gehen die Kinder mit ihren Ratschen durch den Ort und rufen an Stelle der Glocken dreimal am Tag zum Gebet.

Auch im Ortsteil Neustift sind Maximilian, Julia, Sophie, Franziska und Leon unterwegs. Ganz wichtig, da sie ja auf der Straße unterwegs sind, sind ihre Warnwesten zur Sicherheit. Pfarrer Leopold Klenkhart bedankte sich nach der Gründonnerstagmesse (Feier des letzten Abendmahles) bei den Mädchen und Buben, dass sie wieder ratschen gehen und den alten Brauch aufrecht halten.

Höhepunkt für die fünf Ratschenkinder ist der Ostersonntag. Da klopfen sich an jede Haustüre, überbringen die Ostergrüße und bitten um ihren Ratscherlohn. Der war früher ein rotes Ei. Das wird längst von diversen Süßigkeiten und Geldspenden abgelöst. Aber auch jede Menge Eier gibt es noch immer. Das freut ganz besonders die Eltern der Ratschenkinder, denn da gibt es dann verschiedene Eigerichte von den Ostereiern. Vom Eiersalat bis zum Eiaufstrich…

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.