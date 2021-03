Statt der Vorjahrs-Devise „Ratschen in Patschen“ gibt die Bischofskonferenz heuer für die beliebte Tradition des Ratschens fast grünes Licht. Allerdings mit starken Einschränkungen. In Gruppen darf nicht gegangen werden, man kann alleine gehen oder Personen aus einem Haushalt dürfen mit ihren Ratschen unterwegs sein. Es dürfen auch keine Häuser betreten werden.

Mit Gründonnerstag verstummen die Glocken in den katholischen Kirchen, dafür erinnern die Ratschen an Gebet und Gottesdienst.

„Nach einer Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr werden heuer die Ministranten in der Karwoche wieder ratschen gehen“, freut sich die Leiterin der St. Severiner Ratschenkinder Margit Längauer.

Katja, Patrick und Nicole machen sich schon mit den Ratschen vertraut. NÖN

Sophie (17) ist schon seit zehn Jahren dabei, zuerst als Ministrantin, jetzt ist sie bereits Leiterin einer Gruppe. „Das Ratschen in der Karwoche gehört für mich zu einem wichtigen Fixpunkt. Das ist eine Tradition, die mir im vorigen Jahr wirklich gefehlt hat. Die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen und hören.“

Auch ihre zehnjährige Schwester Julia ist Ministrantin, sie war schon oft ratschen und das bereits als Kindergartenkind. Auch heuer freut sie sich sehr darauf: „Es ist halt ein wenig anstrengend, in den Ferien so zeitig aufstehen zu müssen. Aber wir bewegen uns in der frischen Luft und mit den anderen Kindern haben wir viel Spaß.“ Das Geld, das sie dann als Spende bekommen, „können wir hoffentlich für einen gemeinsamen Ausflug im Sommer verwenden“. In der Pfarre St. Severin werden die Ministranten am Karfreitag und Karsamstag im Pfarrgebiet unterwegs sein.

„Bei uns ging es schon um 5 Uhr früh los“

Peter Markom, Leiter der Ministrantenrunde in St. Stephan und Tochter Magdalena sind sich noch nicht sicher, wie die Auflagen am besten umgesetzt werden können. „Ich bin immer gerne ratschen gegangen, es ist lustig und es ist wichtig, dass die Tradition weitergeführt wird“, so Magdalena. Dem stimmt auch Papa Peter zu: „Obwohl, die Ratschen sollen ja zum Gebet rufen, aber immer weniger Menschen beten ja.“ Aber eines ist sicher: „Von den Leuten kommen immer positive Reaktionen, sie freuen sich, dass es das noch gibt.“

Dass das Ratschen schon immer Kinder und Jugendliche begeisterte und früher noch einen viel höheren Stellenwert hatte, weiß Karl Helfer, der erzählte dass „wir Anfang der 50er Jahre in der Karwoche um fünf Uhr früh das erste Mal ratschten, insgesamt vier Mal am Tag und auch hoch oben von den beiden Türmen der Pfarrkirche St. Stephan und der Minoritenkirche“, resümiert Karl Helfer.

Pastoralassistentin der Pfarre St. Stephan Gabi Kohlruss findet es wichtig, „dass die Tradition aufrecht erhalten bleibt und holte die hölzernen Lärminstrumente bereits vom Dachboden herunter. „In meiner Jugend durften nur Burschen ratschen gehen, ich hätte das liebend gerne gemacht“. Aber es spricht ja nichts dagegen, „dass sich auch einmal eine Erwachsenengruppe engagieren könnte.“

Ratschen-Tradition als Fest für die Kinder

Pfarrer Christoph Kowalski wünscht sich mehr Interesse am pfarrlichen Geschehen und diesen Traditionen, „Aber das geht natürlich erst, wenn die Pandemie vorbei geht.“

Übrigens hat Dechant Gregor Slonka das Ratschen erst in Österreich kennengelernt. „Das gab es nicht in Polen“. Jetzt pflegt er die lange Tradition: „Die Kinder lieben das Ratschengehen. Rund 20 Ratschenkinder übernachteten in den vergangenen Jahren immer im Pfarrhaus, das war erst vor zwei Jahren“, erinnert sich der Dechant. Mit Essen und viel Spaß, Erwachsene waren natürlich auch immer dabei. „Dann am nächsten Tag ging es zeitig in der Früh los, wir hatten immer ein tolles und lustiges Ratschen-Programm.“

„Solche kirchlichen Traditionen dürfen nicht aussterben“, hofft der Dechant.