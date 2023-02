Tullner Polizei schnappt drei Gewalt-Täter

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits am 26. Jänner am späten Abend. Ein 30-jähriger Tullner befand sich mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Auf den Rundbänken auf dem Vorplatz des Bundesschulzentrums kam er mit drei jungen Männern ins Gespräch.

Offenbar hatten sich die vier zumindest zu Beginn gut verstanden, denn der 30-Jährige besorgte alkoholische Getränke, die die Gruppe anschließend gemeinsam konsumierte. Der weitere Verlauf des Abends konnte bis heute nicht exakt geklärt werden, aber die nächste Erinnerung des Mannes ist, dass er am Boden liegend mit starken Schmerzen im Gesicht und blutüberströmt wieder zu Bewusstsein kam.

Seine Brille, sein Schal und sein Rucksack waren genauso verschwunden wie sein Bluetooth-Lautsprecher. Seine Geldbörse sei ohne Inhalt am Boden gelegen. Der 30-Jährige konnte aber noch mit dem Rad nach Hause fahren, wo er von seiner Mutter erstversorgt wurde. Erst am 28. Jänner suchte er das Uniklinikum Tulln zur weiteren Behandlung auf. Hier kam dann auch die Polizei ins Spiel.

„Wir untersuchten umgehend den Tatort und konnten in den Mistkübeln auch noch leere Alkoholflaschen sicherstellen, die von jenem Abend stammen mussten“, berichtet Stefan Eder von der Kriminaldienstgruppe Tulln, der die Ermittlungen leitete. Durch die Aussage des Opfers und die Auswertung von Spuren gelang es den Polizisten schließlich, drei junge Männer als mutmaßliche Täter auszuforschen: einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land und einen weiteren 19-Jährigen aus dem Bezirk Zell am See. Bei der Einvernahme verstrickten sich die Berufsschüler in Widersprüche bzw. belasteten sie sich gegenseitig.

„Alle drei werden wegen des Verdachts auf schweren Raub bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf freiem Fuß angezeigt“, fasst Stefan Eder das Ergebnis zusammen.

