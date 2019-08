Er ist gebürtiger Tiroler, war viele Jahre in Tulln und Umgebung als Unternehmer und Marketing-Fachmann aktiv und lebt nun seit fünf Jahren in Kritzendorf. Wenn sich der Akzent auch noch manchmal Gehör verschafft, kann man sagen: Bernhard Kreutner ist im Bezirk Tulln angekommen.

International wird er, wenn es um seinen nagelneuen Krimi geht. Zentraler Handlungsort von „Der Preis des Lebens“ ist zwar Wien, aber es geht um die skrupellosen Machenschaften der Organ-Mafia, und die ist grenzüberschreitend aktiv.

Benevento Verlag Der Preis des Lebens

Zum Inhalt: Die Ärzte André Keller und Eva Vekete sind spezialisiert auf Organtransplantationen, besser gesagt auf Organraub. Sie besorgen Leber, Herz, oder was sonst noch bei der genauso vermögenden wie skrupellosen Kundschaft gefragt ist.

Das System der beiden funktioniert auch reibungslos – bis ein Fauxpas passiert und zwei strafversetzte Polizisten einer Wiener Sondereinheit zu ermitteln beginnen…

Kreutner schuf hier mit Michael Lenhart und seiner Partnerin Sabine Preiss ein charismatisches Ermittlerduo, das von üblichen Polizei-Klischees in Film und Fernsehen, mit bevorzugt gescheiterten Existenzen, Zynikern und Alkoholikern, abweicht.

„Ich habe eine Art Gegenprogramm erstellt und zwei unangepasste und gebildete Polizeioffiziere als Hauptfiguren gewählt“, berichtet der Autor. Was die Handlung angeht, so reizte ihn die Kombination aus illegalen Organentnahmen einerseits und der „Big Data“-Thematik andererseits.

„Ich wollte einen möglichst realen Hintergrund, der auf einer realen Basis beruht. Daraus habe ich dann meine fiktive Geschichte gebastelt, rund um reiche Leute, die glauben sich über die Gesetze stellen zu können, Menschen mit krimineller Energie, die deren Bedarf decken und ein hartnäckiges Ermittler-Duo, das sich dem Ganzen entgegenstellt“, erklärt Kreutner. Alles, was an Materialen und Techniken vorkommt, vom Notarztwagen bis zum Scharfschützengeweher, existiert auch in Wirklichkeit, nur das Büro der Wiener Sondereinheit, der sogenannte D-Trakt, ist eine Erfindung des Schreibers.

„Der Preis des Lebens“ ist nach „Geld stinkt“ (der sich kritisch mit dem globalen Finanzsystem auseinandersetzte) bereits Kreutners zweiter Krimi. Außerdem verfasste er in der Vergangenheit auch Sachbücher, wie einen Ernährungsratgeber für Leistungssportler, einen Gesundheitsratgeber für die Generation 50 Plus oder ein Fachbuch über die „Archetypen der Schönheit“, in dem er die gängige Lehrmeinung gegen den Strich bürstete.

Und es wird garantiert nicht sein letzter Krimi sein. Der zweite Fall für das Duo Lenhart und Preiss ist bereits fertig geschrieben und soll 2020 erscheinen.