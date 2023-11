Gaby Eder liest in Atzenbrugg aus „Herzgespiegelt“

„Meine Gedanken und Gefühle spiegeln sich in meinen Gedichten, deshalb auch der Titel“, erklärt die Autorin. Sie wird den Zuhörern Gedichte aus dem neuen Buch und auch Texte aus ihren anderen Werken zu Gehör bringen und anschließend Bücher signieren. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Thomas Eder.

Ein Besuch lohnt sich, was ein Auszug aus dem Nachwort von Schauspielerin Andrea Eckert untermauert: „Liebe Gaby Eder, Ihre Texte und die Fotos Ihres Mannes nehmen mich an der Hand. Sie sind optimistische WandergefährtInnen durch tröstliche und freundliche Landschaften. Ich vertraue ihnen. Sie zeigen mir die Schönheit, die unser Leben trotz all seiner Zerbrechlichkeit birgt, und dass wir umgeben sind von einer Natur, die uns wohlgesonnen ist.“

Die nächsten Termine in der Gemeindebücherei Atzenbrugg: Samstag, 11. November, 14 Uhr, Science afternoon – Roboter Rennen: Wer baut den schnellsten Lego Roboter. Freitag, 24. November, Lesung mit Susanne Scholl. Es ist immer was los in der Bücherei.