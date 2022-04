Nina Stift traf Martina Reuter: Modeladys im Styling-Talk

Werbung

Sie haben beide Mode zu ihrem Beruf gemacht, sie sind beide alles andere als auf den Mund gefallen und sie sind (nach Eigendefinition) beide „wilde Hummeln“. Im Modehaus Stift fanden sich Chefin Nina Stift und die aus vielen Medien von Online über Print bis Fernsehen bekannte Styling-Expertin Martina Reuter zum Gespräch ein.

„Mode muss Spaß machen und man muss wirklich nicht perfekt sein, um einen guten Look zu haben.“ Martina Reuters oberste Devise

Den aktuellen Anlass dafür lieferte Reuters erstes Buch, das unter dem Titel „Meine Styling-Geheimnisse“ eine Vielzahl von hilfreichen Tipps für den weiblichen Mode-Alltag liefert.

Interviewt von Nina Stift gab Reuter als oberste Devise aus: „Mode muss Spaß machen und man muss wirklich nicht perfekt sein, um einen guten Look zu haben.“ Und dieser müsse auch nicht teuer sein: „Ich gehe lieber essen oder mache einen All-Inclusive-Urlaub mit meinen Kindern, als hunderte Euro für ein Teil auszugeben.“

Auf die Frage, was denn so wirklich überhaupt gar nicht geht, sagte die Styling-Expertin: „Zu kurz und zu eng.“ Und „ganz in schwarz“, denn: „Wozu gibt es so viele schöne Farben?“

Demnächst tourt Reuter übrigens durch die Schulen des Landes und Schülerinnen und Schülern wird auch ihr zweites Buch gewidmet sein, das sie gerade in Angriff nimmt.

