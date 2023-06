Buchveröffentlichung von Katrin Sulzer: „Wille ist Macht“

Schon mit eineinhalb Jahren wurde bei Katrin Sulzer ein Tumor im Gehirn diagnostiziert. In insgesamt drei Operationen wurde das Gewächs entfernt. Gerade vor der dritten schätzten viele Ärzte die Erfolgschancen gering ein. Sie schaffte es jedoch und lebt seit dem ein zwar eingeschränktes aber glückliches Leben. Gerade ihr Gleichgewichtssinn wurde durch die Operationen in Mitleidenschaft gezogen, weshalb sie viele alltägliche Dinge neu lernen musste.

Besonders schlimm fand sie die Gemeinheiten von anderen Kindern: „Gerade jüngere Kinder können sehr gemein und grausam sein.“ So wurde sie im Kindergarten und in der Volksschule wie eine Außenseiterin behandelt.

Jahre danach entschied sich Katrin Sulzer ein Buch zu verfassen und ihre Lebensgeschichte anderen zu erzählen. Für besonders wichtig erachtet sie es anderen Hoffnung zu geben und die Kraft weiterzumachen: „Ich habe mir damals immer gedacht: Ich will das meiner Mama nicht antun. Ich kämpfe jetzt. Ob ich jetzt 10 Jahre alt werde oder weniger, ich wollte das beste draus machen.“ So konnte sie auch einige beeinträchtigte Funktionen in ihrem Gehirn auf andere Regionen umlernen.

Mit ihrem Buch „Wille ist Macht. Diagnose kann zu einem Wort werden.“ schildert Katrin Sulzer ihre Lebensgeschichte und Eindrücke zur Zeit ihrer Operationen. Das Buch kostet 29 Euro und kann bei ihr persönlich unter der E-Mail Adresse katrinsulzer@gmx.net bestellt werden.