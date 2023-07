Sitzenberg-Reidling: Kasperl eröffnet das kostenlose Sommerlesen

Mit einem neuen Abenteuer der Puppenspielerin Isabella Vermeulen hat der Kasperl in der Bücherei wieder die Kinder in Aufregung versetzt und zum Lachen gebracht. Rund 70 Kinder, Eltern und Großeltern haben mitgefiebert und laut gerufen, wenn es nötig war, damit die Geschichte ein gutes Ende nehmen konnte. Das begehrte Buffet und die Getränke wurden von Familie Hut zur Verfügung gestellt.

Das Kasperltheater bildet heuer wieder den Start für das alljährliche kostenlose Sommerlesen der Kinder und Jugendlichen in der Bücherei. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel in den Lesepass und für jeweils fünf erhalten die Kinder einen Eisgutschein, der beim örtlichen Sparmarkt Andert eingelöst werden kann. Am Ende des Sommers werden die Gewinner des Sommerlesens gekürt und erhalten Preise im Zuge einer Veranstaltung.