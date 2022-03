Sieghartskirchen lädt zur Vorlesestunde für Kinder

Werbung

Ab 24. März lädt die Gemeindebücherei Sieghartskirchen wieder jeden letzten Donnerstag im Monat zu einer Vorlesestunde von 15 bis 16 Uhr ein. Eingeladen sind dazu alle Kinder ab drei Jahren.

Die nächsten Vorlesestunden finden am 24. März, am 28. April und am 30. Juni jeweils von 15 bis 16 Uhr statt. Das Team der Gemeindebücherei bittet um zeitgerechte Anmeldung unter 02274 5005-31 oder per E-Mail an buecherei@sieghartskirchen.gv.at.

Zu beachten sind außerdem die zum jeweiligen Termin geltenden Corona-Bestimmungen.

