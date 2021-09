Mehr Parkplätze und weniger Parkplätze, neue Standln und Bars, aber keine Konkurrenz für Tullner Wirtsleute, Flächen für Hunde und hundefreie Flächen, WLAN, aber bitte kein WLAN: Wenn es um den neuen Nibelungenplatz geht, haben die Tullnerinnen und Tullner ganz konkrete Vorstellungen.

Über 1.000 Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger wurden in den ersten Phasen des Umgestaltungsprozesses gesammelt – auf deren Basis werden drei Varianten für einen modernen grünen Platz erarbeitet.

Am Ende gibt es dann eine Volksbefragung

Neugestaltung und die Visualisierung der Ideen erfolgen in mehreren Stufen. Die erste Etappe, die Perspektivenwerkstatt (siehe ganz unten), ist bereits abgeschlossen.

Drei Planerbüros haben in dem Workshop ihre Visionen des neuen Platzes skizziert – aus den teils widersprüchlichen Inputs der Bevölkerung wurden drei mögliche Gestaltungs-Varianten. Die ersten Ideen – keine fertigen Entwürfe – wurden beim „Stadtforum #1“ präsentiert und diskutiert. Die einzelnen Varianten in Stichworten auszugsweise vorgestellt:

Variante #1 – Carla Lo Landschaftsarchitektur : Zonierung mit Grüner Bühne, Klostergarten, Minoritenplatz, Wasserplatz, Stärkung der Durchwegung und Zukunftsoase Baumsalon mit Parkplätzen

Variante #2 – 3:0 Landschaftsarchitektur : „DonAUplatz“ mit Au-Erweiterung, Ruhezone, neue Attraktion als Herzstück, Flex-Zone als multifunktionaler Veranstaltungsplatz mit Schwammstadtbäumen und Parkplätzen, Minoritenplatz

Variante #3 – ZWOPK Landschaftsarchitektur: „Unter Bäumen – Tullner Baumhaine“, Baumraster als robuste, resiliente Grundstruktur am ganzen Platz, Baumraster als Verkehrs- und Parkzone sowie als Aufenthalts- und Spielzone; Passage, Sonnendeck, Minoritengarten, Esplanade, Minoritenplatz

Die Planungsbüros werden ihre Ideen stetig konkretisieren – laut Gemeinderatsbeschluss vom März sollen eine Basis-Variante um eine Million Euro Projektkosten sowie umfassendere Varianten ausgearbeitet werden.

Im Herbst wird die Bevölkerung abermals über die Ergebnisse informiert. Am Ende des Planungsprozesses sind die Tullnerinnen und Tullner am Wort: In einer Volksbefragung entscheiden sie, welche der drei Varianten – die derzeit noch weiterentwickelt werden – schließlich verwirklicht wird.