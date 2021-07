Bereits im März dieses Jahres hatten sich alle im Gemeinderat vertretenen Parteien (TVP, Grüne, SPÖ, TOP, FPÖ und NEOS) darauf geeinigt, dass der Nibelungenplatz verändert werden soll. Wie diese Umgestaltung aussehen soll, das wird in mehreren Schritten gemeinsam mit der Bevölkerung entwickelt und letztlich durch eine Volksbefragung geklärt.

In der ersten Phase brachten sich innerhalb von acht Wochen mehr als 1.000 Personen via Online-Umfrage, per E-Mail und Dialogkarten sowie vor Ort beim Dialograd zum Projekt ein. „Ich bedanke mich dafür sehr herzlich. Es ist toll, wie viele Meinungen es dazu gibt, wie der Platz ausschauen sollte, welche Veränderungen gewollt sind und welche nicht“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Wichtige Aspekte im Rahmen des Bürgerdialoges gelten den qualitativen Aufenthaltsmöglichkeiten und der Klimafitness. Gerade in den aktuell besonders heißen Tagen zeigt sich, wie sehr der Nibelungenplatz zu einer Hitzeinsel – mit über 40 Grad – wird.

Sorge um Parkplätze, Reduzierung denkbar

Das spiegelt auch die Online-Umfrage wider: Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden empfinden den Platz im Sommer als unangenehm heiß. Die Mehrheit meinte außerdem, dass der Nibelungenplatz besser gestaltet werden könnte und dass Klimafreundlichkeit und Klimawirksamkeit grundsätzlich wichtige Anforderungen in der Gestaltung öffentlicher Räume sind.

Nur ein Viertel der Teilnehmenden wünscht sich den Nibelungenplatz in der Zukunft als völlig unverändert. Bedenken wurden speziell gegenüber einer möglichen Reduzierung der Stellplätze geäußert. Eine logische Forderung, zumal – laut Umfrage – die große Mehrheit mit dem eigenen Auto in die Stadt kommt, und fast jeder Fünfte der Teilnehmenden regelmäßig hier parkt. Der Platz ist vor allem an den Wochenenden Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten an der Donaulände. Eine zentrale Aussage der Umfrage war, dass eine große Mehrheit den Platz in Zukunft – in nicht definiertem Umfang – verändert und mit neuen Qualitäten ausgezeichnet sieht, u.a. mit höherer Aufenthaltsqualität für die Menschen (Stichwort Hitze), viel Grün und sicher nutzbar für Fußgänger und Radfahrer.

Die Mehrheit der Teilnehmenden sieht auch nach der Neugestaltung weiterhin Angebote zum Parken, wenn auch reduziert. Somit könnte der Platz zukünftig etwas verkehrsberuhigter sein.